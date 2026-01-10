MRDIĆ: STAMENKOVIĆ JE U SVOJOJ IZJAVI PRIZNAO SVE MOJE NAVODE I OTKRIO DA IMA POLITIČKE AMBICIJE!

Sačekao sam da prođu božićni praznici kako bih odgovorio Branku Stamenkoviću, odlazećem predsedniku Visokog saveta tužilaštva, na njegovu izjavu od 5. januara u kojoj je najavio tužbu protiv mene, kaže Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić

Radujem se Stamenkovićevoj tužbi, jer će to biti prilika da se na sudu konačno progovori o svemu što Stamenković radi u tužilaštvu kao i aktivnostima tužilačko - kriminalne organizacije koju vode Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić a koja je uzurpirala srpsko tužilaštvo i pretvorila ga u deo obojene revolucije.

Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva, u svojoj izjavi priznao je sve moje navode.

Priznao je da je duboko vezan za stranku Srpski pokret obnove kojoj duguje svoju tužilačku karijeru, priznao je da je karijeru u tužilaštvu počeo 1997. godine baš nekako u vreme kada je njegova stranka, Srpski pokret obnove (SPO) napravila koaliciju sa Socijalističkom partijom Srbije (SPO) i priznao je da se vreme njegovog ulaska u tužilaštvo poklapa sa vremenom vladavine Borivoja Borovića u Odboru za pravosuđe Narodne skupštine koji je tada postavljao sudije i tužioce a potom postupao pred njima kao advokat!?

Stamenković je priznao da je bio miljenik Karle del Ponte i da ga je sadističko postupanje prema ljudima koje je optuživao da su jataci generala Ratka Mladića kvalifikovalo za nove funkcije. Priznao je da je odlučivao o žalbama sudija i tužilaca što znači da je bio u najužem timu koji je sprovodio skandaloznu reformu pravosuđa u Srbiji 2009. godine. Samo da podsetim u timu koji je vodio proces izbacivanja oko hiljadu sudija i tužilaca, u kome Stamenković po sopstvenom priznanju igrao važnu ulogu, bili su Zagorka Dolovac, advokat Boško Ristić i Slobodan Homen koji se nalazi u bekstvu, jer mu je iz sadašnjeg tužilaštva javljeno da napusti zemlju. Nikada ne smemo da zaboravimo da je 20 sudija i tužilaca izgubilo život u ovoj reformi.

Priznao je Stamenković i da mu je kćerka u Trećem osnovnom tužilaštvu. Kako mu je otac bio sudija ta pojava se zove NEPOTIZAM i pogubna je i strana demokratskim društvima.

Ono što nisam znao a saznao sam iz odgovora g. Stamenkovića je da je on veoma dobro upoznat sa okolnostima koje su prethodile izglasavanju ustavnih promena kao i sa ulogom bivšeg šefa Jurodžasta Ladislava Harmana. Političko objašnjenje ovog procesa koje nam je Stamenković dao potvrđuje glasine koje sam čuo da će Stamenković, kao stari partijac, biti šef izbornog štaba Zagorke Dolovac na izborima za predsednika Srbije.

Kako se i ja pomalo razumem u politiku i izbore predlažem vam da budete iskreni pred biračima i da se u predstojećoj predsedničkoj kampanji predstavljate iskreno biračima i budete za ono što zaista jeste. Zato predlažem predsedničkom kandidatu Dolovac i njenom šefu izbornog štaba Stamenkoviću da vam izborni slogan bude ono što vi jeste, odnosno parafraza citata iz stripa Alan Ford - PRAVDU OTIMAMO SIROMAŠNIMA I DAJEMO JE BOGATIMA. Tako će birači najlakše prepoznati da ste to baš vi.

Na kraju, poručujem Stamenkoviću da se ne raduje vremenu odgovornosti koje dolazi. Ja se radujem tužbi Branka Stamenkovića. Jer biće to prilika da se proces pretvori u suđenje njemu i kriminalno - tužilačkoj interesnoj grupi koju vode Dolovac i Nenadić a koja je otela srpsko tužilaštvo. Biće to prvi od mnogih sudskih procesa koji “Branka del Ponte” i njegovu šeficu Zagorku Dolovac koji su kancer srpskog tužilaštva čekaju u budućnosti.

