KOD BLOKADERA BUKVALNO VRI: Nervoza na vrhunucu, ne biraju reči kako da uvrede jedni druge - Vi ste idioti, neznalice...

Nova tuča izbila je danas među blokaderima na društvenim mrežama.

Novi haos u blokaderskim redovima izazvala je objava studenata blokadera sa naloga "Filozofski u blokadi", kada su oni čestotali rođendan Republike Srpske.

Odmah nakon ove objave uvrede su krenule da se nižu, a haos je nastao. Među prvima se oglasila srbomrziteljka Vesna Pešić.



Filozofi u blokadi čestitali dan Republike Srpske; Pešić odgovorila: Sram ih bilo, za njih neću glasati FOTO

- Vrlo neprijatno. Mnogo neznanja. Malo stida - reagovao je Naim Leo Beširi, ideolog blokadera.

- Kakvo elementarno nepoznavanje istorije, a bogami i geografije. Baš ste se osramotili - napisala je novinarka blokaderka Suzana Trninić.

- Imamo najidiotskiji tvit ovog i inače najidiotskijeg studentskog naloga - napisala je blokaderka Tijana Kojović, Đilasova "perjanica".

Ovim se još jednom pokazalo - blokaderi nemaju politike ni plana, nemaju nikakav program. Jedina ideja vodilja je jasna - preuzeti vlast po svaku cenu. U onom momentu kada dođe do rasprave ili pitanja o bilo kakvom programu, bilo kom ključno pitanju za srpski narod, poput ovog o postojanju Republike Srpske, niko se više ni sa kim ne slaže!

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/