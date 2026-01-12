Dajković sutra organizuje pres konferenciju povodom suspenzije od strane Saše Mujovića

Predsednik Slobodne Crne Gore i donedavni šef Građanske službe u glavnom gradu, Vladislav Dajković, organizuje sutra konferenciju za novinare povodom suspenzije koju je pokrenuo gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović.

Konferencija za novinare počeće u 12 časova u zgradi Opštine.

Podsetimo, gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović, odlučio je da pokrene disciplinski postupak protiv šefa Službe za građane u Glavnom gradu, a takođe i lidera Slobodne Crne Gore, Vladislava Dajkovića.

Istovremeno, Mujović je doneo rešenje o njegovoj suspenziji, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti.

Mujović, izuzetno zanimljivo, nije smatrao za shodno da smeni brojne kadrove bivšeg režima (slično premijeru Milojku Spajiću), već smenjuje kadrove srpskih političkih partija i ljude sa liste ZBCG jer su stali uz građane Botuna u borbi protiv postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Projekat za „poznatog kolekcionara“ bila je ideja Demokratske partije socijalista, koja je potpisala brojna dokumenta za izgradnju pomenutog objekta bez ikakvih konsultacija sa meštanima. Meštani protestuju već 20 godina.

Aktuelna vlast u Podgorici samo je nastavila realizaciju projekata DPS-a bez ikakvih revizija pomenutih dokumenata. To je dovelo do policijske represije prema građanima Botuna krajem prošle godine.

Razlog za pomenutu smenu je to što je Dajković učestvovao u protestu u Botunu tokom radnog vremena, protiveći se projektu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji realizuje Glavni grad Podgorica.

„Disciplinski postupak je pokrenut zbog sumnje da 31. decembra 2025. godine, tokom radnog vremena, imenovani nije obavljao službene dužnosti, odnosno da je nesavesno i nemarno obavljao službene dužnosti, na način što je prisustvovao protestnom skupu organizovanom protiv izgradnje kapitalnog projekta Glavnog grada Podgorice - Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na lokaciji u naselju Botun“, naveli su iz Glavnog grada.

Kako dodaju iz Glavnog grada, Dajković je prekršio Etički kodeks, čime je ugrozio interese i narušio ugled Glavnog grada.

„U obrazloženju odluke navodi se da postoje materijalni dokazi u vidu fotografija, video snimaka i objava sa društvenih mreža, koji ukazuju na osnovanu sumnju da je došlo do povrede službene dužnosti. Svi navodi i dokazi biće razmotreni u disciplinskom postupku koji će, u skladu sa zakonom, voditi Disciplinska komisija Vlade Crne Gore. Kako je navedeno, na ovu odluku nije dozvoljena žalba, dok će se o disciplinskoj odgovornosti imenovanog odlučivati nakon sprovedenog postupka, uz puno poštovanje zakonskih procedura i prava na izjašnjenje.“ dodaju iz Glavnog grada.

