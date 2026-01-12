PRVA IZJAVA DAJKOVIĆA NAKON SRAMNOG UDARA NA SRBE U CRNOJ GORI: Činjenica da se smenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti

Vladislav Dajković, rukovodioc Službe za građane, oglasio se za Informer nakon suspenzije.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović pokrenuo je disciplinski postupak i rešenje o suspenziji protiv Vladislava Dajkovića, rukovodioca Službe za građane - a Dajković je svoj komentar dao za Informer.

- Danas sam dobio odluku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića o mojoj suspenziji i trajnom udaljavanju sa posla, uz meru fizičke zabrane prilaska zgradi Opštine. Razlog za ovakvu drastičnu i politički motivisanu odluku nije bilo kakvo kršenje zakona, zloupotreba položaja, krađa, nameštanje tendera ili kompromitovanje institucija Glavnog grada, već isključivo činjenica da sam podržao Srbe u Zeti koji su protestovali protiv izgradnje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda.

Kako kaže Dajković za Informer kažnjen je zato što je bio na ulici sa svojim narodom, zato što je stao uz Srbe u Zeti i uz svog saborca Milana Kneževića.

- Zbog toga danas plaćam cenu. Ta cena nije ništa drugo do nastavak progona srpskog naroda u Crnoj Gori – institucionalnog, političkog i svakog drugog. Odavno smatram da Srbima nije mesto u ovakvoj vlasti, koja je nastavila potpuno istu matricu ponašanja kakvu je imao režim Mila Đukanovića punih trideset godina. Činjenica da se smenjuju i progone srpski politički predstavnici samo zato što su zajedno sa svojim narodom na ulici, najbolje govori o karakteru ove vlasti.

- Siguran sam da Crnu Goru vrlo brzo očekuju vanredni parlamentarni, ali i gradski izbori. Na tim izborima, građani će imati priliku da jasno kažu da li podržavaju nastavak progona, nepravde i diskriminacije, ili žele slobodnu, pravednu i dostojanstvenu Crnu Goru u kojoj niko neće biti kažnjen zato što je uz svoj narod.

Podsećamo, Vladislav Dajković u utorak povodom suspenzije organizuje pres konferenciju.

Autor: Iva Besarabić