AKTUELNO

Politika

'NEKO BI REKO TO JE KOSMIČKA PRAVDA...' Vučić o aneksiji Grenlanda: Kada je bilo oko Srbije, bilo je - baš nas briga za međunarodno pravo

Izvor: Novosti, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je govorio i o potencijalno aneksiji Grenlanda od strane SAD, o kojoj već danima govori američki predsednik Donald Tramp.

- Ničemu od toga se ne radujem. Nadam se da će malo da se prisete 2008. i 2009. i 1999. Kada je bilo oko Srbije, bilo je - baš nas briga za međunarodno javno pravo. Neko bi reko to je kosmička pravda, nemamo mi ništa od toga. Ogromno iskustvo imam, daću i ogromnu energiju uložiti da sačuvam mir. A ludilo u koje idemo, to više ne možete da pohvatate. Pandorina kutija je otvorena - naveo je srpski predsednik.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Grenland

#Srbija

#aneksija

POVEZANE VESTI

Politika

'OVO JE OGROMNA ČAST ZA SRBIJU' Vučić: Šeik bin Zajed je prvi put u svom životu lično došao po svog gosta (VIDEO)

Politika

'BAŠ TAJ ČOVEK JE UREDNIK VESTI!' Vučić: To je slika i prilika dobrog dela Radio televizije Srbije

Politika

'HTELI SU DA SPALE ŽIVE LJUDE, NJIH 300 BI BILO U OPASNOSTI' Predsednik Vučić o bolesnim umovima blokadera: Tragedija izbegnuta za dlaku

Politika

'AIM HIGH, DREAM BIG' Vučić se oglasio iz Abu Dabija: Zajedno možemo sve i vratićemo Srbiju na pijedestal pobednika! (VIDEO)

Politika

VUČIĆ O ODLUKAMA TRAMPA: Ukoliko NED bude dobijao manje ili nimalo novca dolazi bolje vreme

Politika

VUČIĆ O ODLUKAMA TRAMPA: Ukoliko NED bude dobijao manje ili nimalo novca dolazi bolje vreme