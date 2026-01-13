'NEKO BI REKO TO JE KOSMIČKA PRAVDA...' Vučić o aneksiji Grenlanda: Kada je bilo oko Srbije, bilo je - baš nas briga za međunarodno pravo

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je govorio i o potencijalno aneksiji Grenlanda od strane SAD, o kojoj već danima govori američki predsednik Donald Tramp.

- Ničemu od toga se ne radujem. Nadam se da će malo da se prisete 2008. i 2009. i 1999. Kada je bilo oko Srbije, bilo je - baš nas briga za međunarodno javno pravo. Neko bi reko to je kosmička pravda, nemamo mi ništa od toga. Ogromno iskustvo imam, daću i ogromnu energiju uložiti da sačuvam mir. A ludilo u koje idemo, to više ne možete da pohvatate. Pandorina kutija je otvorena - naveo je srpski predsednik.

Autor: D.Bošković