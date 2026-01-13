AKTUELNO

Politika

Vučević o suspenziji Dajkovića: Do promena u Crnoj Gori 2020. godine ne bi došlo bez srpskih glasova, ali sada znamo na čemu smo!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na Iksu povodom aktuelne situacije u Crnoj Gori.

-Do promena u Crnoj Gori 2020. godine ne bi došlo bez srpskih glasova.

Gospodin Mujović ne bi postao gradonačelnik Podgorice bez srpskih odbornika.

Gospodin Spajić ne bi bio premijer Crne Gore bez srpskih poslanika.

I sada se Srbi ponovo hapse i suspenduju kao da 30.08.2020. nije ni bilo?

Blago rečeno - nije fer. Ali sada barem i Srbi u Crnoj Gori znaju na čemu su- napisao je Vučević na Iksu.

Autor: D.Bošković

#Crna Gora

#Lider

#Promene

#SNS

#milos vucevic

POVEZANE VESTI

Politika

LAŽNI PREMIJER LAŽNE DRŽAVE NASTAVLJA PRLJAVU KAMPANJU S GENOCIDNIM CILJEM! Lider SNS Vučević oštro reagovao na bizarni snimak Kurtija: Znamo ko je na

Politika

'NEMA MAJDANA U SRBIJI, NITI ĆE GA BITI' Vučević: Država će zaštititi svoje građane

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO HAPŠENJE MILANA KNEŽEVIĆA: Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju! Naprednjaci su istinski uz t

Politika

'SRAMNA I ČISTO POLITIČKA ODLUKA' Lider SNS Vučević o presudi Dodiku: Udarom na lidere Srba pokušavaju da izazovu nove sukobe i destabilizuju region,

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv

Politika

'ZAGORELA JE TA VEČERA, NEMA OBOJENE REVOLUCIJE' Lider SNS Vučević poslao jasne poruke iz Sečnja: Pobedite ih ubedljivo, da ne mogu politički da se op