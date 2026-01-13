Vučević o suspenziji Dajkovića: Do promena u Crnoj Gori 2020. godine ne bi došlo bez srpskih glasova, ali sada znamo na čemu smo!

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na Iksu povodom aktuelne situacije u Crnoj Gori.

-Do promena u Crnoj Gori 2020. godine ne bi došlo bez srpskih glasova.

Gospodin Mujović ne bi postao gradonačelnik Podgorice bez srpskih odbornika.

Gospodin Spajić ne bi bio premijer Crne Gore bez srpskih poslanika.

I sada se Srbi ponovo hapse i suspenduju kao da 30.08.2020. nije ni bilo?

Blago rečeno - nije fer. Ali sada barem i Srbi u Crnoj Gori znaju na čemu su- napisao je Vučević na Iksu.

До промена у Црној Гори 2020. године не би дошло без српских гласова.



Господин Мујовић не би постао градоначелник Подгорице без српских одборника.



Господин Спајић не би био премијер Црне Горе без српских посланика.



И сада се Срби поново хапсе и суспендују као да 30.08.2020.… pic.twitter.com/6QfSqSaKp3 — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 13. јануар 2026.

Autor: D.Bošković