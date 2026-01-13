KARLEUŠA STALA UZ MILANA KNEŽEVIĆA: On je pravi moderni srpski državnik i vitez poput Njegoša

Srpska pevačica Jelena Karleuša pružila je podršku Milanu Kneževiću, predsedniku Demokratske narodne partije (DNP) i doslednom borcu za prava Srba u Crnoj Gori.

U teškim trenucima, kako je i sam priznao, mnogo mu znači podrška koja stiže iz Srbije.

Jedna od onih koji su javno stali uz Kneževića je i pevačica Jelena Karleuša, koja je imala snažnu poruku, uporedivši ga sa najvećim imenima srpske istorije.

- Milan Knežević će u istoriji srpskog naroda biti upamćen kao neko ko je pokazao istinsko čojstvo i junaštvo u vremenu kada je zavladao kukavičluk, a mnogi izdali svoje pretke, korene, istoriju, tradiciju i kulturu. Zato je Milan posebno važan čovek i heroj Srba, koji su danas, možda više nego ikada, pod baražnom vatrom izdajnika, neprijatelja, svetskih sila, ali i rođene braće - poručila je Karleuša za Alo.

Ona je istakla da se ljudi u Crnoj Gori danas jasno dele.

- Na one koji su nekad bili Srbi, a sada to više nisu, i na ljude poput Milana. To je stvar srca i obraza. Bravo za Milana, pravog modernog srpskog državnika i viteza poput Njegoša - zaključila je pevačica.

Autor: D.Bošković