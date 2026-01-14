'EVAKUISANA SU 42 LICA' Dačić o stanju sa električnom energijom u zemlji: Vanredna situacija u osam jedinica lokalne samouprave, situacija je stabilizovana!

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, rekao je za Novo jutro na TV Pink, da se situacija relativno stabilizovala i normalizovala po pitanju aktuelnog stanja sa strujom u našoj zemlji.

Dačić je, komentarišući aktivnosti oko snega i leda u zemlji, rekao je da je prema najnovijim informacijama od jutros, vanredna situacija u osam jedinica lokalne samouprave.

- Ukinuta je u Prijepolju, ukinuta je i u Loznici, tako da je sada i dalje na snazi u Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Majdanpeku, Sjenici, Ivanjici i na delu teritorije opštine Lučani - rekao je Dačić.

Kako kaže, obezbedili su ukupno 19 agregata veće snage, koji omogućavaju da može da funkcioniše sistem, odnosno da ljudi imaju struje.

- Kada je reč o snadbevanju električnom energijom, to ne spada u naš resor, ali mogu da kažem da se situacija i po tom polju stabilizovala - rekao je Dačić.

Ističe da su ukupno imali od 4. januara, imali smo 133 intervencije usled posledica snežnih padavina, angažovana su 297 vatrogasaca spasilaca, sa 142 vozila.

- Ukupno je evakuisano 42 lica. I dalje se obilazi teren, i mogu da kažem da se situacija relativno stabilizovala i normalizovala - rekao je ministar.

Ukazao je da je probleme sa električnom energijom uglavnom izazvalo padanje stabala i da treba sagledati kako da se to reši da ponovo ne dođe do vanredne situacije.

Dačić je rekao da je Sektor za vanredne situacije prošle godine imao rekordnih 39.000 intervencija i da je evakuisano i spaseno više od 1.400 ljudi, a da u tom sektoru radi 3.700 ljudi.

O novim zakonima

Dačić je komentarisao i pitanje kadrova i broja i opreme pripadnika MUP-a. Ističe da tehnologija napreduje, ali i dodaje da je u toku donošenje zakona u unutrašnjim poslovima na dnevnom redu ove godine.

- Ne može nešto što sve policije u svetu imaju i primenjuju, da ovde pravimo od toga politički spektakl. Čeka nas zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, gotovo da nema zemlje u Evropi koja nema to rešeno - rekao je Dačić i dodao:

- Zatim, zakon o oružju i municiji, to je nešto što je nažalost podstaknuto tragedijama koje smo imali. Taj zakon je veoma bitan i važno je da svi o tome kažu svoje mišljenje, zato što će sada da krene prijavljivanje velikog broja ljudi za podnošenje zahteva za nošenje oružja.

- Zakon o preispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, zatim o evidencijama i obradi podataka u MUP-u, zakon o azilu i privremenoj zaštiti, o strancima, o graničnoj kontroli, o eksplozivnim materijama, zakon o nacionalnom DNK centru, o bezbednosti saobraćaja na putevima i iz oblasti zaštite i spasavanja - rekao je Dačić.

O napadu na Anu Bekutu na koncertu u Čačku

Ministar je rekao da je jedan deo blokadera došao je na taj koncert i pokazao jedno nečuveno ponašanje, naročito prema Ani Bekuti.

- Šta je ona kriva, ona drži koncert povodom dočeka Nove godine. Jel to nešto čudno? Od kada znam za sebe koncerti se dešavaju širom Srbije i cele Jugoslavije. Policija je identifikovala 11 lica koja su učinila, po našem mišljenju, dela. 9 lica je grudvama gađalo i orkestar i Anu, jedno lice je bacilo plastičnu kantu, jedno je ušlo u taj restriktivni prostor. Sve je dostavljeno tužilaštvu i oni će se danas izjasniti o tome da li tu ima dela - rekao je Dačić.

Kako kaže, mislim da oni vrlo izbegavaju da podnesu određene mere, a da je obrnut slučaj, da je policija nešto takvo uradila, sigurno da bi podneli tužbe.

Autor: A.A.