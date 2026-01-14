BRNABIĆEVA UNIŠTILA PICULU! Nisu bili pozvani, ali su se sami najavili (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osvrnula se na izjavu evroposlanika Tonina Picule u vezi sa posetom delegacije EU Srbiji, koja je poslednjih dana podigla veliku prašinu u javnosti.

- Tonino Picula je, nehotice, svojim demantijem, potvrdio apsolutno svaku reč predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić i ja smo rekli da ova misija EP u Srbiju dolazi NEPOZVANA. Picula je za TV Nova rekao da nije istina da dolaze "NENAJAVLjENI". To su dve sasvim različite stvari - dakle, nisu bili pozvani, ali su se sami najavili - navela je Brnabićeva na Iksu i konstatovala da je predsednik Srbije govorio istinu.

- S druge strane, Picula kaže da je na programu radila delegacija EU u Beogradu. Super. Samo, vidite - nas, predstavnike najviših institucija Republike Srbije, nisu čak ni konsultovali, već su nas samo obavestili kada će ova grupa poslanika EP doći i tražili sastanke. Nisu čak ni pitali da li nam datumi odgovaraju ili ne. To je nepoštovanje protokola, nepoštovanje institucije jedne zemlje, i samim tim nepoštovanje te zemlje i njenog naroda - u ovom slučaju Srbije i svih naših građana. Konačno, vlasti se nisu opredelile za "bojkot" kako to Picula kaže - opredelili smo se da (1) poštujemo institucije svoje zemlje; (2) poštujemo najosnovniji diplomatski protokol; (3) ne pravimo od svoje zemlje potrčka ili koloniju u koju može da dođe ko, kako i kada hoće i da očekuje da se vidi sa predsednikom te zemlje ili predsednikom parlamenta te zemlje; (4) poštujemo one koji poštuju Srbiju. Picula je više puta pokazao da ništa od ovih preduslova za sastanak sa nama ne ispunjava. Ipak, ima ko da ga sačeka - oni koje baš briga i za institucije Srbije, i za diplomatski protokol, i za osnovno poštovanje Srbije. Nažalost, i takvih ima. Još jednom - ja kad idem u posetu EP, ja se najavim, konsultujem oko datuma. To je moj izraz poštovanja EP i institucija EU. Od njih tražim makar jednako poštovanje. I, da se razumemo - to poštovanje Srbija dobija od EP, ali ne i od Picule. A Picula, iako to očajnički želi da prikaže - ne predstavlja ni EP, ni EU. On je jedan od 720 poslanika EP. I videće se sa nekima od 250 poslanika našeg parlamenta. U skladu sa nivoom koji predstavlja. I to mu je mnogo - navela je Brnabićeva.

Autor: Pink.rs