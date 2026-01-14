Blokaderi neradnici, ali zato uzimaju plate; Brnabić Stefanoviću: Gde si ti danas na poslu?

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da da Borko Stefanović nije bio na svom radnom mestu, ali da je sigurna da se zbog toga plate neće odreći.
U Skupštini Srbije danas se pojedini poslanici nisu pojavili na poslu iako uredno dobijaju platu i iste se ne odriču, navode mediji. Jedan od njih je i Broko Stefanović.
Brnabić ga je zato upitala zašto nije na poslu, pa je dodala da je sigurna da se plate neće odreći.
Gde si ti @BorkoStef danas na poslu, na svom radnom mestu? Plate se, verujem, nećete odreći... https://t.co/tWPz7iIMwb— Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. јануар 2026.
Autor: D.Bošković