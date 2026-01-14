AKTUELNO

Blokaderi neradnici, ali zato uzimaju plate; Brnabić Stefanoviću: Gde si ti danas na poslu?

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da da Borko Stefanović nije bio na svom radnom mestu, ali da je sigurna da se zbog toga plate neće odreći.

U Skupštini Srbije danas se pojedini poslanici nisu pojavili na poslu iako uredno dobijaju platu i iste se ne odriču, navode mediji. Jedan od njih je i Broko Stefanović.

 Brnabić ga je zato upitala zašto nije na poslu, pa je dodala da je sigurna da se plate neće odreći. 

