'RAZUMNI LJUDI KOJI ZNAJU DA SE DRŽAVA TRUDI I POMAŽE' Ministar Glišić obišao porodicu Milić u dragačevskom selu Glog: Puno je srce kada dođete u domaćinstvo gde su svi složni (FOTO)

Ministar za javna ulaganja u Vladi Republike Srbije, Darko Glišić obišao je danas trinaestočlanu porodicu Milić u dragačevskom selu Glog i upoznao se sa problemima izazvanim snežnim padavinama koje su u prethodnom periodu pretrpeli i članovi ove porodice ali i njihove komšije iz Gloga i okolnih sela.

Glišić je istakao da ljudi iz dragačevskih sela razumeju da je nešto nemoguće sprečiti ili preduprediti, pogotovo kada su ekstremne vremenske prilike koje zadese jedan kraj koji je kao ovaj u kome oni žive.

"Nešto je naprosto nemoguće sprečiti ili preduprediti. Kroz razgovor smo zaključili da je pre 15 ili 20 godina palo pola snega koji je pao ovoga puta, oni ne bi imali struje do proleća. Oni su neka dva dana bili bez električne energije ali to su razumni ljudi koji znaju da se država trudi i pomaže. Oni osećaju razliku od pre 15 i 20 godina kada je takođe trebalo da se radi na niskonaponskoj mreži na kojoj niko nije radio", rekao je minsitar Glišić.

Ministar je naglasio da su radovi koji su u prethodnom periodu preduzeti na elektro mreži u Dragačevu omogućile da nestanak električne energije u teškim uslovima bude minimalan.

"Puno je srce kada dođete u domaćinstvo sa trinaest duša, svi složni i funkcionišu kao jedan. Ne kaže uzaludno narodna izreka 'kuća nije tesna ako čeljad nisu besna'. To se ovde možda najbolje oslikava, kako treba da funkcioniše višečlano domaćinstvo. Dogovorili smo se šta još treba da uradimo, da popravimo i idemo dalje", rekao je Glišić.

On je dodao da će predstavnici Vlade proći i kroz ostale opštine koje su imale problema sa redovnim snabdevanjem električnom energijom gde će se videti šta je to što se može uraditi kako bi se stanje u budućnposti popravilo.

Domaćin Slaviša Milić kaže da su Dragačevci radni ljudi koji od države ne traže mnogo već samo, kako je naglasio minimum uslova za normalan život koji bi omogućio i omladini ostanak na svojim seoskim ognjištima.

"Mi smo ruralno područje ali samo ono osnovno da imamo, kao što imaju ljudi u prigradskim naseljima. Da ne gazimo blato i struja da se reši. To je stvarni problem. Moji sinovi imaju firmu, radnici dolaze da rade ali kada nema struje ne mogu da rade i tako danima. Najveća želja mi je da to rešimo i da uradimo asfalt do kuće i da mi deca i ukućani budu živi i zdravi", rekao je Slaviša.

U domaćinstvu Milića ministra Glišića dočekali su meštani Gloga, Gornjeg i Donjeg Dubca, Vučkovica i Viče koji su mu izložili poteškoće sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, a ministar je najavio da će obići i ostala sela kako bi se ti problemi rešili.

Autor: Jovana Nerić