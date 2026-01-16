Forum pravnika: Odluka Ustavnog suda potvrđuje Stamenkovićeve zloupotrebe funkcije

Forum pravnika Srbije saopštio je danas da odluka Ustavnog suda kojom je utvrđena povreda zakona i kršenje izbornih prava javnih tužilaca od strane predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića predstavlja potvrdu o nezapamćenom kršenju zakona i njegovu zloupotrebi funkcije predsednika najvišeg tužilačkog tela, koje treba da garantuje samostalnost i zaštitu javnih tužilaca.

Ovakav akt Branka Stamenkovića duboko je narušio ne samo poverenje građana u javno tužilaštvo, već i javnih tužilaca u ustavnopravni poredak i pravnu sigurnost u celini, ocenjeno je u saopštenju.

Dalje se navodi da odluke i saopštenja potpisana i doneta u prethodnom periodu predstavljaju isključivo lični akt predsednika VST-a, bez dogovora ili saglasnosti ostalih članova Saveta, kao i odluke po prigovorima javnih tužilaca.

"Ustavni sud je ukazao da sam pokušaj održavanja vanredne sednice elektronskim putem u konkretnom slučaju predstavlja ne samo povredu zakona u proceduralnom smislu, već i povredu izbornih prava u materijalnom smislu podnosilaca prigovora, odnosno učesnika u izbornom postupku koji su tražili zaštitu svojih izbornih prava pred VST. Odluka Ustavnog suda zaključuje da iz navedenih razloga, ni osporena rešenja ne mogu proizvoditi pravno dejstvo, jer nisu doneta od strane zakonom konstituisanog kolegijalnog organa u skladu sa propisanim postupkom. Imajući to u vidu, Ustavni sud je primetio da i sam takav pokušaj nezakonitog postupanja dovodi do toga da se izborna prava flagrantno krše", navodi Forum pravnika.

Ocenjuje da je "samovolja" gospodina Stamenkovića rezultirala time da je Ustavni sud utvrdio da pomenuta rešenja nisu doneta u skladu sa zakonom i da ne proizvode pravno dejstvo, te je naložio poništenje izbornih radnji i ponovno sprovođenje izbora na 50% biračkih mesta u roku od osam dana.

"Umesto da predsednik VST-a bude 'prvi među jednakima', pravosuđe u Srbiji svedoči monopolu Visokog saveta tužilaštva - oličenog u ličnosti gospodina Stamnekovića koji deluje mimo ustavnih i zakonskih ovlašćenja po principu 'VST, to sam ja'", smatra ovo strukovno udruženje.

Posebno je, kako dalje navodi, zabrinjavajuće Stamenkovićevo saopštenje od 15. januara 2026. godine u kojem ponovo zloupotrebljavajući funkciju predsednika VST nedvosmisleno naglašava da ne priznaje odluku Ustavnog suda Republike Srbije, najavljujući da će VST, dakle ponovo bez konsultovanja članova Saveta, "doneti dalje odluke", iako je Ustavni sud u zaključku jasno poručio da Savet u izvršenju Odluke Ustavnog suda ne obavezuje samo izreka Odluke Suda, već i stavovi izneti u obrazloženju ove odluke.

"Forum pravnika Srbije zahteva potpunu odgovornost gospodina Branka Stamenkovića za svako ponašanje koje je suprotno Ustavu, zakonu, a pogotovo nepoštovanju odluke Ustavnog suda. Takođe, zahtevamo preispitivanje i pravno sankcionisanje svih nepravilno donetih odluka i osudu nelegitimnih saopštenja gospodina Stamenkovića nastalih zloupotrebom funkcije predsednika VST", napominje se u saopštenju.