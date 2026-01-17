Zakon važi za sve osim za blokadersku opštinu Medijana

Doc.dr Milan Lazarević, oglasio se povodom dešavanja u Nišu.

Dok građanima pišu kazne za klimu, terasu ili metar nadstrešnice bez dozvole, u Opštini Medijana se gradi – bez dozvole, bez nadzora i bez odgovornosti. I to na mestu gde svakog dana prolaze hiljade ljudi.

Nadstrešnica je postavljena, a niko nije video:

- građevinsku dozvolu

- projektno-tehničku dokumentaciju

- stručni nadzor

- dokaz da je konstrukcija bezbedna

Umesto papira – dobili smo priču da je „sve po zakonu“.



Ali zakon se ne sprovodi izjavama, već dokumentima.

Ovo nije pitanje politike. Ovo je pitanje bezbednosti.

Ispod te nadstrešnice prolaze deca, stariji, roditelji sa kolicima. Ako nešto nije prošlo propisanu kontrolu, onda je potencijalna opasnost – ma ko da je investitor.

Najveći problem je poruka koja se šalje građanima:

Zakon važi za vas, ali ne i za nas. Jer mi smo bahati, dohvatili smo vlast i može nam se!

Kad oni koji treba da sprovode zakon misle da su iznad njega, onda to više nije nemar - to je arogancija vlasti. Oni služe samo svojim interesima, a građani ih ne zanimaju.

Građani imaju pravo da znaju:

- ko je dozvolio gradnju, po kom osnovu i ko će odgovarati ako nešto pođe po zlu.

Ko je vlasnik kompanije „Paleks“ koja je radila rekonstrukciju? Zašto je plaćeno skoro milion dinara za 50-60 m2 nadstrešnice? Da li će nadležni organi ovde uraditi svoj posao? Mnogi od nas građana Medijane sa velikom zabrinutošću postavljamo ova pitanja.

Prva slobodna opština u Srbiji sa blokaderima na vlasti, potpuno oslobođena zakona i propisa. Ali neće još dugo…

