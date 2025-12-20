'Korak bliže rešenju izuzetno komplikovane situacije' Vučić se oglasio posle sastanka o NIS-u, pa poručio: Ne postoji razlog za paniku (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu, nakon važnog sastanka povodom situacije u NIS-u.

- Ponosan na građane i snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspeva da održi punu stabilnost našeg energetskog sistema. Posle važnog sastanka koji smo danas imali, verujem da smo za korak bliže rešenju izuzetno komplikovane situacije - napisao je Vučić uz objavu u kojoj kaže:

Danas smo imali duge i važne razgovore vezano za energetsku stabilnost Srbije. Situacija je veoma složena, izuzetno komplikovana, dužnost je da sve vas obavestim o tome, ali ne postoji razlog za paniku, mi smo dovoljno i dizela i kerozina i mazuta i benzina obezbedili najmanje do 15. januara, možda i do 25., tako da niko ne treba da se sikira. Imamo bezbroj muka, ali država gleda kako da te probleme reši.

Vučić je rekao da su imali važne razgovore sa strancima koji će se nastaviti i tokom nedelje.

- Kao što ubrzano uvozimo naftne derivate i radimo sve što možemo da sačuvamo kompletnu naftnu infrastrukturu, ali pre svega naš cilj su građani i njihova energetska sigurnost i da se nikada ne vratimo u godine kada smo naftu kupovali na ulicama - istakao je Vučić.

