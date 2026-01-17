Novosti: Sporno veštačenje u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu – šteta procenjena pre završetka istrage na 115 miliona dolara

U postupku koji Javno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi u vezi sa projektom modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke pruge, otvorena su ozbiljna pitanja o redosledu i opravdanosti tužilačkih poteza, naročito u vezi sa naloženim veštačenjem i procenom navodne štete, pišu Novosti.

Kako se navodi, postupak se vodi protiv više osoba, među kojima su i bivši ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović, dok se kao posebno sporno ističe činjenica da se u javnosti već operiše iznosom od 115 miliona američkih dolara, iako veštačenje koje bi trebalo da potvrdi postojanje i visinu eventualne štete tek treba da bude sprovedeno.

Naredba o ekonomskom i građevinskom veštačenju doneta je, kako se ukazuje, tek nekoliko meseci nakon pokretanja istrage, što otvara pitanje na čemu su zasnovane ranije tvrdnje o navodnoj šteti i odgovornosti osumnjičenih. U tekstu se ocenjuje da takav redosled poteza može ostaviti utisak da su određeni zaključci formirani pre pribavljanja relevantnih stručnih nalaza.

Pažnja je skrenuta i na dileme u vezi sa objektivnošću pojedinih profesora i članova takozvane „Anketne komisije“, koji su ranije javno iznosili procene i stavove o projektu. Postavlja se pitanje da li raniji javni i politički angažman pojedinaca može uticati na njihovu nepristrasnost u eventualnim veštačenjima.

U tekstu se podseća i da je Viši sud u Novom Sadu krajem decembra prošle godine obustavio krivični postupak u delu koji se odnosi na pad nadstrešnice, uz ocenu da nema dovoljno dokaza za krivičnu odgovornost u tom segmentu, što se navodi kao dodatni argument za potrebu striktne primene zakona i poštovanja pretpostavke nevinosti.

Ostaje da se vidi da li će naloženo veštačenje doneti jasne i činjenično utemeljene odgovore ili će potvrditi sumnje da su ozbiljne optužbe i visoki iznosi navodne štete izneti pre nego što su pribavljeni ključni dokazi.

Autor: S.M.