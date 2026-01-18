I SINOĆ USTAŠKO DIVLJANJE 'Za dom spremni' se orilo Splitom! (VIDEO)

Sinoć je u Splitu održan još jedan u nizu koncerta Marka Perkovića Tompsona, gde se ponovo mogao čuti ustaški poklič "Za dom spremni".

Istovremeno, hrvatski Večernji list objavio je poruku izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule upućenu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Očigledno nezadovoljan zbog toga što Vučić neće biti u mogućnosti da se vidi sa izaslanicima EP, koji su svoju posetu najavili nakon što je predsednik Vučić dogovorio prisustvo na forumu u Davosu, on je između ostalog poručio sledeće:

- Meni se čini da predsednik Srbije Evropsku uniju doživljava kao Švedski sto, bira samo sagovornike koji mu odgovaraju, a kritičare iz iste Evropske unije uporno smatra neprijateljima.

Podsećamo, predsednik Vučić je nedavno na pitanja novinara u vezi sa posetom evropskih izaslanika rekao da ne bojkotuje Evropu, ali da bojkotuje Piculu.

-Niti su nas pitali da li su dobrodošli, niti su s nama iskomunicirali datume, bilo bi lepo da su pitali da li ste predsedniče tu, a pre mesec dana su to zakazivali... Ništa od toga nisu uradili, nego su rekli 'mi stižemo tad', a ja sam pre pet meseci imao sve dogovreno u Davosu - istakao je Vučić.

Umesto što Picula napada predsednika Srbije, bilo bi dobro da pogleda šta se događa u njegovom dvorištu - očigledan povratak fašizma i to na velika vrata.

Picula, eno ti blokadera, pa neka oni uzmu "Za dom spremni" sa tvog stola. Vučić nece nikada!

