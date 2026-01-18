SAZNAJEMO: Stamenković spreman na sve - Zagorka mu obećala fotelju u Eurojust-u

Kako nezvanično saznajemo Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac obećala je svom bliskom saradniku, predsedniku Visokog saveta tužilaštva Branku Stamenkoviću da će ga nakon isteka mandata u VST -u početkom aprila imenovati za predstavnika Srbije u Eurojust-u!

Ta funkcija bi Stamenkoviću donela platu od 10.000 evra mesečno, što jasno pokazuje zbog čega je Stamenković spreman na sve - da krši zakon i procedure pa i da se suprotstavlja odlukama Ustavanog suda i da ih javno kritikuje.

Podsećamo, u četvrtak je Ustavni sud usvojio svih šest žalbi na rešenja Branka Stamenkovića kojima su odbijeni prigovori na tužilačke izbore.

Tim povodom Ustavni sud je doneo odluku kojom je utvrdio da su osporena Stamenkovićeva rešenja ništava - jer nisu doneta u skaldu sa zakonom, pa je naložio da se ponove tužilački izbori za viša javna tužilaštva na kragujevačkoj i novosadskoj aplaciji i izbori za osnovna javna tužilaštva na kragujevačkoj i novosadskoj apelaciji.

Umesto da postupi po odluci Ustavnog suda i odmah zakaže sednicu VST na kojoj bi se odlučilo o datumu za održavanje ponovljenih izbora , Stamenković se drznuo i istog dana izdao saopštenje u kojem je kritikovao odluku najvišeg suda u državi, iako je on samo stranka u postupku.

Stamenković je i prethodno javno reagovao svaki put kada su na meti kritike javnosti bili on i Dolovac, dok je uskraćivao zaštitu ostalim tužiocima koji godinama trpe neostovane napade od političara i različitih interesnih grupacija.

Dajle, spreman je na sve kako bi "zaradio" novu visoku funkciju u evropskoj organizaciji za borbu protiv kriminala gde bi lagodno pozirao za 10.000 evra mesečno.

Autor: S.M.