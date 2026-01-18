Kisić u 'Hit tvitu' o napadu na Anu Bekutu: Moramo na svakom mestu i u svakoj prilici da osudimo svaki oblik nasilja

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u nedelji za nama govorili su prof. dr Darija Kisić, Goran Šarić, istoričar i Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke.

Predlog koji je odneo najveći broj glasova je predlog broj 1.

Predlog broj 1 - Hladno oružje umesto politike

Kisić je govoreći o sramnom ponašanju blokadera rekla da moramo na svakom mestu i u svakoj prilici da osudimo svaki oblik nasilja.

- Kada sam to prvi put videla nisam verovala da je nešto stvarno, nisam pomislila da ni blokaderi mogu to da urade, nažalost, mogu - kazala je Kisić i dodala da je u Čačku bilo prisutno i psihičko nasilje, te navela da je Ana Bekuta pokazala koliko je jaka.

Kisić je kazala da je to napad na nekog ko je radio svoj posao, ko je majka, ko je nečija baka.

- To nije bilo grudvanje, to je gađanje ledenicama, koje da i nekog mlađeg pogode može biti fatalno... Nije to velika grupa koja se tako ponašala, ali ti kojih je malo su nekako najbučniji - navela je Kisić.

Šešelj je rekao da je druga Ana pevala u drugom gradu i da joj je posao namešten jer je blokaderka.

- Ovo je teška svinjarija što se desila u Čačku - kazao je Šešelj i dodao da su gađani ljudi, i žene i muškarci:

Gledao sam jednog čoveka kad ga pogodi velika grudva u glavu, a on ćelav, to je moralo strašno da boli.

Šešelj je osudio ponašanje blokadera i istakao da bi ledenica raskrvarila čoveka da ga udari.

Osvrnuvši se na pokušaj pravdanja blokaderskog nasilja Kisić kaže da nijedno nasilje nema opravdanje, te dodala da su blokaderi iskoristili bolesnu decu, na koju smo svi najslabiji.

Kisić je rekla da je pre dve i po godine osnovan sektor za poboljšanje života porodica čiji članovi imaju neko od najtežih oboljenja.

- Samo u toku prošle godine oko 300 dece je dobilo jako skupe lekove, do današnjeg dana je 940 dece, a taj broj se povećavao... Možda nekom to zvuči malo, to su retke bolesti - pojasnila je ona.

Kisić je posebno istakla da mi imamo skrining za četiri retke bolesti.

- To znači da se bebe odmah po rođenju analiziraju, od 2021. godine imaju za cističnu fibrozu, a od 2023. godine i za SMA - rekla je Kisić i dodala da to uvode samo države koje su spremne da leče decu koja imaju taj gen.

Kisić je istakla da brojevi pokazuju višestruko uvećanje sredstava i navela da se uvećao i novac za lečenje u inostranstvu.

- Država je ovde pokazala veliku snagu. Ulaganje u zdravstveni sistem je najbolje ulaganje u zajednicu - kazala je Kisić.

Upitan kako se leče deca u Hrvatskoj Šarić kaže da u Zagrebu postoji blokaderska vlast koja je za proslavu Nove godine dala 120.000 evra i dodao da je tu bilo oko 1.200 ljudi.

- Što se tiče lečenje SMS-om, bio sam pre mesec dana na koncertu, svake godine cela država zove, poznati se javljaju, priča sa njima i na kraju kažu koliko su novca skupili - rekao je Šarić i dodao:

Kada je Severina pevala za srpski novac u Srbiji, niko se nije žalio.

Dobro je da blokadere zove ustaše jer su Hrvati tako reagovali na Snežanu Đurišić.

- I jedni i drugi su isto reagovali, a Severina im ne smeta, Picula im je dragi gost... Smeta im svako ko nije direktno podržao njihovu stranu - ocenio je Šarić.

Osvrnuvši se na lečenje dece on je objasnio da nije primetio da je u Hrvatskoj mnogo bolje, iako ona ima pristup EU fondovima i više novca od turizma.

- Ja pozivam ovu vlast da se obračuna sa onima koji su preplaćivali, nek se oporezuju pesme koje promovišu drogu i alkohol, pa nek se od toga leče deca - predložio je Šarić.

Kako je rekao, problem Srbije su blokaderi koji godinu dana ruše vlast, a samo uništavaju Srbiju.

Šarić se osvrnuo i na štetu koju su napravili blokaderi time što Tramp nije napravio njegov toranj u Beogradu.

Upitana da li je primetila da su u Čačku u prvim redovima bile žene Kisić kaže da je to verovatno bio deo blokaderske taktike.

- Videli ste muškarce koji pripremaju, daju grudve, sa pištaljkama. Likovi tih žena se vide, sigurna sam da niko od njih u dogledno vreme neće biti ponosan na to što je urađeno. Ovo je jedna velika bruka - navela je Kisić i dodala da je bruka sve to što se desilo.

Šešelj je rekao da je ranije u mnogim gradovima bilo dočeka Nove godine, te dodao da su često davane za to velike pare.

- Sada je to utihnulo, u Beogradu nisu date nikakve pare... Vlast se treba koncentrisati na komunalne probleme, ne na to - kazao je Šešelj i prisetio se kako je funkcionisao Zemun kada je on bio predsednik Opštine.

Sramne scene večeras u Čačku - nekolicina samozvanih blokadera okupila se kako bi još jednom pokušala da izazove haos, ali su doživeli totalni fijasko. Nemoćni da privuku građane Čačka svojim propalim idejama, prisutni su se odlučili za prizeman i sraman "performans". Za kraj svog skupa, ovi nazovi aktivisti su jajima gađali kartonski transparent sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kisić je rekla da joj je strašan performans u Čačku, ali da su strašne i reči Margetića i Stojkovića.

- Ako su promene vređanje i gađanje jajima, takav način ispoljavanja agresije...Nekako, neko ko podržava ovu vlast pomislim - dobro je što su ovakvi, jer ako je oponent takva iskrivljena slika javnosti, Srbija koja je agresivna, koja psuje, vređa, koja je čak, pazite, gore mi bude od činjenice da se to šeruje, da se vidi kako je to osmišljeno, očigledno je to najbolje što mogu da urade, sigurno je da se normalan čovek može osetiti samo zgroženim - kazala je Kisić i dodala da takvim ljudim treba stručna pomoć.

Šarić je rekao da su u Francuskoj ovi što su pisali da je Brižit Makron muško dobili sudske kazne.

On je ocenio da bi mnogi trebali na terapiju i dodao da je ovo u Čačku bio ritual gađanja Vučića.

- Sve što vide u Hrvatskoj oni ovde prepisuju - ocenio je Šarić i dodao da ovde u Srbiji policajce vređaju, maltretiraju, dok se za to svuda hapsi.

Šarić je rekao da blokaderi vređaju predsednika svoje države, slabe svoju državu.

- Sektaštvo je vrlo ozbiljan problem... Njima je Vučić sotona, samo da on ode onda sve kreće, a to je jedan mit - istakao je on.

Šešelj je rekao da iza reči Čedomira Stojkovića stoji ludilo.

- Ne možete ih zatvoriti u ludnicu dok ne budu pretnja po okolinu... - ocenio je Šešelj.

On je ocenio da je SNS mnogo blaga prema nekim nedelima i podsetio na ono što je Bačulov uradio u Novom Sadu.

- On je trebalo da dobije batine odmah i na licu mesta - istakao je Šešelj i dodao da niko od onih koji su gađali policiju, koji su otimali pendreke nisu dobili batine:

Zbog toga sam ljut na ovu vlast... Koga jednom udari pendrek, taj oseti svaku promenu vremena...

Predlog broj 2 - Nepozvan i nenajavljen

Upitan ko je za njega Picula Šešelj kaže da mu samo ime kaže:

On je otvoreni ustaša... Kao i Štir, njegov deda je bio ustaški pukovnik...Prošli put kad je bio Picula nije ga primio niko od ministara, osim Tanje Miščević.

Šešelj je rekao i da je Picula bio ''Crnim mambama'' koji su bili zaduženi za čišćenje terena, a to znači da niko nije ostavljen živ.

Šarić je rekao da Picula nije ustaša, već renta-ustaša, jer ga renta kome za šta treba.

- On je kao sunđer skupio najgoru antirusku retoriku i samo je ponavlja - kazao je Šarić i dodao da Picula jeste bio u ''Crnim mambama''.

Kaže da je Picula gori od Štira, jer se zna ko je Štir.

- Verujte, ako Srbija ikad bude ulazila u EU, koja ima svoje probleme, to neće zavisiti o Piculi - naveo je Šarić i dodao da je Picula politička bitanga i da je poniženje da takva osoba dolazi u Srbiju.

Od Picule teško da ima goreg... On će sutra takvu istu retoriku imati ako mu plate, da je Srbija šampion u otvaranju poglavlja.

Prema njegovim rečima, u Srbiji imate narod koji je ponosan, Srbi nisu zaboravili svoje saveznike, svoje principe.

Upitan o ratnoj prošlosti Tonina Picule i jednostran narativ Kisić kaže da smo bili neprijatno iznenađeni njegovim izborom, te dodala da nas sada njegovi postupci ne iznenađuju.

- Ova poseta je apsolutno nametnuta, nit su pozvani, nit su najavljeni - kazala je Kisić i dodala da takav narativ i takav način ponašanja govore o odnosu prema našoj zemlji.

Ona je rekla da ima onih koji se javno hvale kako žele da dočekaju tu delegaciju.

Šešelj je rekao da je onaj ko je uveo Piculu u dužnost predstavnika EU jeste dobro znao njegovu prošlost.

- Sad treba da popišemo one koji se sastanu sa njim i da ih nazovemo ustašama. Jedno vreme sam mislio da više ustaša ima u Beogradu nego u Zagrebu, pokolebao sam se posle koncerta Tompsona, ovde ih ima manje, ali su glasniji - ocenio je Šešelj.

Upitan o izjavi Čedomira Antića Šešelj je rekao da o njemu ima najgore mišljenje i da je bolje da ne počne da ga iznosi.

Što se tiče odbijanja razgovora sa Piculom, Šešelj kaže da smo trebali da odbijemo razgovore odmah nakon uvođenja prvih sankcija sa zapada.

Upitana da li smo kasno primenili meru odbijanja razgovora Kisić kaže da politika naše zemlje jeste da smo uvek spremni na dijalog.

- Nekako, valjda je oduvek vladalo pravo jačega. Ma koliko da smo mi ponosni, brojčano smo mali narod, ali to samo po broji stanovnika, ni po čemu drugom... Kada je u pitanju gospodin Picula, ono čime se on ponosi na društvenim mrežama je da se on ponosi što ni u Ukrajini nije bio pasivan posmatrač u Majdanu - navela je Kisić.

