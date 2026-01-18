AKTUELNO

Politika

Šešelj za Pink otkrio detalje Piculi: Bio je u 'Crnim mambama', on je otvoreni ustaša

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prof. dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke u Hit tvitu na TV Pink otkrio je detalje o prošlosti izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Toninu Piculi.

- On je otvoreni ustaša... Kao i Štir, njegov deda je bio ustaški pukovnik... Prošli put kad je Picula bio u Srbiji nije ga primio niko od ministara, osim Tanje Miščević. Bio je u ''Crnim mambama'' čiji su pripadnici bili zaduženi za čišćenje terena, a to znači da niko nije ostavljen živ - rekao je Šešelj, govoreći o zločinačkoj formaciji koja je ubijala Srbe tokom rata devedesetih godina prošlog veka. 

Na te Šešeljeve reči se nadovezao drugi gost u emisiji, istoričar i teolog Goran Šarić. 

- Picula nije ustaša, već renta-ustaša, jer ga renta kome za šta treba. On je kao sunđer skupio najgoru antirusku retoriku i samo je ponavlja - kazao je Šarić i potvrdio da je Picula bio u ''Crnim mambama''.

Takođe je ponovio da je gori od Štira, jer se zna za Štira oduvek znalo ko je i šta je.

- Verujte, ako Srbija ikad bude ulazila u EU, koja ima svoje probleme, to neće zavisiti od Picule. On je politička bitanga i poniženje je da takva osoba dolazi u Srbiju - istakao je Šarić.  

Foto: TV Pink Printscreen

Šešelj je potom dodao da je onaj ko je uveo Piculu u dužnost predstavnika EU dobro znao njegovu prošlost.

- Sad treba da popišemo one koji se sastanu sa njim i da ih nazovemo ustašama. Jedno vreme sam mislio da više ustaša ima u Beogradu nego u Zagrebu, ali sam se pokolebao posle Tompsonovog koncerta. Ovde ih ima manje, ali su glasniji - ocenio je Šešelj.

Što se tiče odbijanja razgovora sa Piculom, lider radikala je zaključio da je trebalo da odbijemo razgovore odmah nakon uvođenja prvih sankcija sa Zapada.

pročitajte još

Kisić u 'Hit tvitu' o napadu na Anu Bekutu: Moramo na svakom mestu i u svakoj prilici da osudimo svaki oblik nasilja

Autor: Pink.rs

#Goran Šarić

#Hit Tvit

#Televizija Pink

#Tonino Picula

#Vojislav Šešelj

POVEZANE VESTI

Politika

ŠEŠELJ ZA PINK: Kaja Kalas je niko i ništa, Vučić ne mora da se osvrće na provokacije (VIDEO)

Politika

Nisu opasnost zavedeni studenti, već njihove vođe! Šešelj za Pink: U Beograd su se skupili najveći srpski neprijetalji koji treba da izazovu incident

Politika

Šešelj za Pink: Ne osuđujem Dijanu Hrku, njena tragedija je velika, krivi su oni koji je huškaju i sa njom manipulišu!

Politika

'U Srbiji treba da se zavede red kao bi se vratili u normalno stanje!' Šešelj za Pink: Svi koji su kršili zakon treba da budu procesuirani

Politika

Šešelj za Pink: Bunt će trajati dok stižu pare iz inostranstva - Sada su ostali oni najekstremniji i najagresivniji (VIDEO)

Politika

Nema više igre, država je u pitanju! Šešelj o napadu na Pavlovića: Sad su na ispitu tužioci i sudije, policija je obavila svoj posao