Šešelj za Pink: Ne osuđujem Dijanu Hrku, njena tragedija je velika, krivi su oni koji je huškaju i sa njom manipulišu!

Lider Radikala Vojislav Šešelj, istakao je za Nacionalni dnevnik TV Pink, da je predsednik Vučić još jednom pokazao ljudskost i veličinu.

- Predsednik je postupio čisto ljudski, ispravno, razgovarao je sa oboje štrajkača glađu, pozvao ih da prekinu taj štrajk, da sačuvaju svoje zdravlje i da ne ugrožavaju svoj život - rekao je Šešelj.

Šešelj je rekao da ne može da osudi Dijanu Hrku niti zbog izjava, niti toga što radi, jer veliku je i tešku tragediju zaista doživela.

- Ali oni koji sa njom manipulišu, oni su glavni krivci za pogoršanje njegog zdravstvenog stanja. Njoj treba lekarska pomoć, podhitno, psihijatrijska pomoć. Svaki čovek može doći u tu situaciju, to nije ništa sramotno niti nešto zbog čega se treba rugati. A ta pomoć joj može pomoći da se joj se stanje popravi. Bol ostaje. Ne bih je osuđivao zbog izjava, već sve one koji je huškaju i govore da izdrži do kraja - rekao je Šešelj.

Kako kaže, svi znaju kakav je kraj kod štrajka glađu, ali, kako dodaje, niko se zbog toga ne uzbuđuje.

- Ne znam na koji način bi joj se moglo pomoći. Ne može se ona na silu privesti i ne može joj se na silu pomoći i lečiti - rekao je Šešelj.

Autor: A.A.