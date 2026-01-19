CIK u Prištini odlučio da ponovo budu prebrojani svi glasovi sa izbora 28. decembra

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini odlučila je danas da budu ponovo prebrojani svi glasovi sa izbora za skupštinu privremenih prištinskih institucija održanih 28. decembra prošle godine, nakon što je ponovljenim prebrojavanjem glasova u pojedinim opštinama utvrđena velika razlika u glasovima za kandidate za poslanike.

Ponovljeno brojanje glasova na više od trećine biračkih mesta naloženo je ranije zbog neslaganja između broja glasova za kandidate prebrojanih u opštinskim centrima za brojanje i broja glasova kandidata na glasačkim listićima.

Iz kancelarije glavnog tužioca u Prištini ranije danas je saopšteno da će u svim opštinama na Kosovu i Metohiji u kojima je završen proces ponovnog prebrojavanja glasova početi prikupljanje informacija o mogućim zloupotrebama na izborima 28. decembra.

"Utvrđena minimalna i gotovo zanemarljiva neslaganja"

Predsednik CIK-a Krešnik Radonjići rekao je da su u dosadašnjem toku ponovnog prebrojavanja glasova za glasove političkih subjekata utvrđene minimalna i gotovo zanemarljiva neslaganja, ali da podaci za kandidate za poslanike pokazuju velika neslaganja.

On je dodao da promena broja glasova kandidata nakon ponovnog prebrojavanja ukazuje na to da je proces brojanja glasova kandidata za poslanike unutar političkih subjekata bio netačan.

Radonjići je najavio je da će rezultati ponovnog prebrojavanja biti upućeni tužilaštvu.

CIK je takođe odlučio da razreši dužnosti predstavnike političkih subjekata u opštinskoj izbornoj komisiji u Prizrenu, gde su najveća neslaganja u rezultatima glasanja nakon ponovljenog prebrojavanja.

CIK je ranije odlučio da ponovo budu prebrojani glasovi sa 100 odsto biračkih mesta u 10 opština - Dragašu, Kačaniku, Leposaviću, Prizrenu, Srbici, Štimlju, Uroševcu, Vučitrnu, Mamuši i Ranilugu, a da u ostalih 28 opština ponovo bude prebrojavano 10 odsto biračkih mesta.

