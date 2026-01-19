RAT TUŽILACA ZBOG PRIVILEGIJA: Rade duplo manje za duplo veće plate, a sada kukaju što ostaju bez fotelja! Šta se krije iza pobune u JTOK?

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) našlo se u centru skandala nakon što su se javno požalili na predloženi amandman o upućivanju tužilaca. Ipak, iza njihovog "straha za istrage" krije se, kako tvrde izvori iz pravosuđa, neviđeno licemerje.

JTOK, koji čine uglavnom tužioci upućeni diskrecionom odlukom Zagorke Dolovac na tri godine, sada strahuje da će ostati bez polovine kadra. Ti tužioci, podsećaju upućeni, rade za duplo veće plate i imaju duplo manje posla.

Gde je bila solidarnost pre tri godine? Dok se danas JTOK žali na "kočenje istraga", javnost podseća da su isti akteri – Mladen Nenadić i Zagorka Dolovac – sramno ćutali kada je Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) zbog zakonskih promena ostalo bez više od 30 tužilaca.

Posebno odeljenje za korupciju VJT tada je palo sa 20 na svega šest tužilaca!

VJT-u u Beogradu već dve godine nedostaje najmanje 30 ljudi, ali to nikoga u Visokom savetu tužilaštva nije zanimalo.

Obračun sa najboljima? Jasno je da se godinama vodi tihi rat protiv VJT u Beogradu, čiji efikasni rezultati očigledno smetaju vrhu pravosuđa. JTOK se sada setio problema tek kada je "mečka zaigrala pred njihovim vratima", dok su godinama mirno posmatrali kako se beogradsko tužilaštvo bori sa manjkom ljudi.

Autor: Dalibor Stankov