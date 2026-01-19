ŽESTOK SUKOB MEĐU BLOKADERIMA: Miloš Jovanović očitao lekciju opoziciji! Dok jedni kliču Piculi, drugi grme: Ovo je sramota za Srbiju!

Dolazak delegacije evroparlamentaraca u Srbiju, na čelu sa izvestiocem Toninom Piculom, izazvao je pravi politički zemljotres i izneo na videlo duboke podele unutar blokaderskog pokreta.

Dok proevropski deo blokadera dolazak hrvatskog evroposlanika predstavlja kao ključni momenat za rušenje vlasti, drugi deo opozicije oštro osuđuje takvu "servilnost".

"Ponižavajuće i neprihvatljivo"

Lider Novog DSS, Miloš Jovanović, javno je odbio učešće u razgovorima sa delegacijom EP, poručivši da je tretiranje stranaca kao "oslobodilaca" ruganje srpskoj istoriji. "Slobodarskom narodu nije potreban tutor iz inostranstva", jasan je bio Jovanović, čime je produbio jaz između nacionalno orijentisanih i probriselskih blokadera.

Podela plena pre izbora?

Stručnjaci upozoravaju da su ovi sukobi bili očekivani. Predrag Lacmanović iz agencije "Faktor plus" ocenjuje da je jedinstvo među njima nemoguće na duže staze, naročito kada na red dođe "podela plena". On ističe da je nepoznavanje istorije i odnosa Hrvatske prema Srbiji dovelo deo studenata i blokadera u poziciju da traže rešenja od onih koji Srbiji ne misle dobro.

Ko vuče konce?

Politički filozof Dragoljub Kojčić podseća da je Tonino Picula od početka podržavao blokade i huškao na destabilizaciju Srbije, dok je istovremeno u Strazburu podnosio negativne izveštaje o našoj zemlji. Prema njegovim rečima, dok se patriotski deo blokadera distancira od "opskurnog Picule", drugi deo, inspirisan antisrpskim centrima i separatistima, slavi dolazak svog "lažnog svedoka".

Autor: Dalibor Stankov