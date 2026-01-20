Ima neka tajna veza: Evo ko je stvarni vlasnik udruženja blokaderke Bralović

Lažna ekološkinja i blokaderka Ljiljana Bralović i njeno udruženje ''Suvoborska greda'' povezano je direktno sa opozicijom i Zdravkom Ponošem.

Bralovićka, koja je u nedelju na mini blokaderskom skupu uputila jezive pretnje kako ''naprednjaci nisu ljudi i da ih treba jahati'', ima velike veze sa Ponošem.

Naime, stvarni vlasnik njenog udruženja ''Suvoborska greda'' je Duško Brković, predsednik gradskog odbora Ponoševe stranke SRCE u Čačku i odbornik. Sada je sve još jasnije. I blokaderi i opozicija nemaju ni jednu ideju ni program, osim nasilja i progona neistomišljenika.

Pogledajte sve monstruozne izjave ove blokaderke, koju očigledno podržava Zdravko Ponoš sa svojom strankom.