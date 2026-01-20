AKTUELNO

Politika

Ima neka tajna veza: Evo ko je stvarni vlasnik udruženja blokaderke Bralović

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Lažna ekološkinja i blokaderka Ljiljana Bralović i njeno udruženje ''Suvoborska greda'' povezano je direktno sa opozicijom i Zdravkom Ponošem.

Bralovićka, koja je u nedelju na mini blokaderskom skupu uputila jezive pretnje kako ''naprednjaci nisu ljudi i da ih treba jahati'', ima velike veze sa Ponošem.

Naime, stvarni vlasnik njenog udruženja ''Suvoborska greda'' je Duško Brković, predsednik gradskog odbora Ponoševe stranke SRCE u Čačku i odbornik. Sada je sve još jasnije. I blokaderi i opozicija nemaju ni jednu ideju ni program, osim nasilja i progona neistomišljenika.

Pogledajte sve monstruozne izjave ove blokaderke, koju očigledno podržava Zdravko Ponoš sa svojom strankom.

#Ljiljana Bralović

#Politika

#blokade

#tajna veza

#udruženje

POVEZANE VESTI

Politika

Ovo su saučesnici blokaderke Bralovićke, Jovanov ih raskrinkao: Ona govori ono što oni misle

Politika

'PONOSAN SAM NA ČINJENICU DA SAM NA ČELU PRISTOJNE I NORMALNE SRBIJE' Predsednik Vučić se HITNO oglasio, pa poslao JASNU poruku blokaderima

Politika

'NJIHOV LOPOVSKI PUT PREKINUO JE VUČIĆ!' Miloš Vučević o pretnjama blokadera u Čačku: Zato ga toliko mrze

Politika

'PRETNJE JAHANJEM, SMRĆU UOBIČAJEN SU NARATIV' Brnabić prozrela blokadere: Koliko je sve ovo dobro osmišljeno da bi se u Srbiji izazvali građanski suk

Politika

'BLOKADERI NASTAVLJAJU SA DEHUMANIZACIJOM VUČIĆA' Milenko Jovanov o pretnjama blokadera u Čačku: Primitivni performans

Politika

KATASTROFALAN PAD PODRŠKE NOVOM DSS Piper: Trojni pakt sa Đilasom i Ponošem ih vodi ispod cenzusa