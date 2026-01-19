'PONOSAN SAM NA ČINJENICU DA SAM NA ČELU PRISTOJNE I NORMALNE SRBIJE' Predsednik Vučić se HITNO oglasio, pa poslao JASNU poruku blokaderima

Na jučerašnjem omanjem skupu u Čačku blokaderka Ljiljana Bralović izrekla je stravične pretnje svima koji se ne slažu sa njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona.

Ovim povodom oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

- Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, sliuju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - naveo je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić