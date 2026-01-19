AKTUELNO

Politika

'PONOSAN SAM NA ČINJENICU DA SAM NA ČELU PRISTOJNE I NORMALNE SRBIJE' Predsednik Vučić se HITNO oglasio, pa poslao JASNU poruku blokaderima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Na jučerašnjem omanjem skupu u Čačku blokaderka Ljiljana Bralović izrekla je stravične pretnje svima koji se ne slažu sa njihovom politikom zaustavljanja Srbije.

- Ima bre da ih jašemo i da ih šutiramo. U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer robija je za ljude - rekla je ona.

pročitajte još

PREDSEDNIKU NE MOGU NIŠTA, PA UDARILI NA KARTON! Oglasio se Vučić nakon SRAMNOG pira u Čačku: Dok oni bacaju jaja, naš posao je da gradimo!

Ovim povodom oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

- Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, sliuju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju, valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - naveo je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Opozicija

#Politika

#SNS

#Srbija

#blokaderi

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić poslao jasnu poruku: Dosta je bilo

Politika

OGLASIO SE VUČIĆ NA INSTAGRAMU: Predsednik poslao jasnu poruku – Evo šta je poručio celoj Srbiji!

Politika

Ne da Srbin da mu rušiš državu! Vučić poslao jasnu poruku blokaderima (VIDEO)

Politika

Ne borim se ni za čiju ljubav! Predsednik Vučić poslao JASNU PORUKU: Borim se za poštovanje, za rast i napredak

Politika

'SRBIJA IDE NAPRED I NIKAD NEĆE DA STANE!' Vučić: Zahvalan sam svim ljudima koji podržavaju izgradnju, a ne rušenje države (VIDEO)

Politika

'BORIĆU SE ZA SRBIJU I POBEDIĆE SRBIJA' Vučić poslao jaku poruku: Ponosan na sve što sam uradio, i ponosan na vašu podršku, dragi građani Srbije! (VI