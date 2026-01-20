VUČIĆ IZ DAVOSA: Snažimo ekonomsku saradnju sa Mađarskom, nove investicije donose radna mesta! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednikom "4iG grupe" i ambasadorom Mađarske za razvoj međunarodnih poslovnih odnosa, Gelertom Jasaijem. Glavna tema razgovora bile su nove investicije i jačanje ekonomske saradnje dve zemlje.

Predsednik Vučić je istakao da je razgovor bio izuzetno konkretan, sa fokusom na prilike koje bi mogle dodatno da ojačaju srpsku privredu kroz zajedničke projekte.

Fokus na digitalizaciju i inovacije

Kako je predsednik naveo na svom Instagram nalogu, poseban akcenat stavljen je na sektore koji su motor razvoja moderne privrede:

- Telekomunikacije i digitalna infrastruktura

- Inovacije i tehnološki razvoj

- Povezivanje kompanija koje donose novu vrednost tržištu

"U ovim nelakim vremenima, važno je da gradimo partnerstva zasnovana na poverenju i merljivim rezultatima, obezbeđujući da Srbija bude zemlja u kojoj se ideje pretvaraju u radna mesta i dugoročan rast", poručio je Vučić.

Strateško partnerstvo u Davosu

Sastanak sa čelnikom "4iG grupe", koja je regionalni lider u IT i telekomunikacionom sektoru, potvrđuje nameru Srbije da postane tehnološki centar regiona. Vučić je podvukao da su ovakvi razgovori ključni za stabilnost i napredak u vremenima globalne neizvesnosti.

Partnerstvo Srbije i Mađarske još jednom se potvrđuje kao jedno od najčvršćih u Evropi, a nove investicije koje se najavljuju trebalo bi da dodatno učvrste ekonomske veze Beograda i Budimpešte.

Autor: Dalibor Stankov