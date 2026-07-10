VUČIĆ SA AMBASADOROM MEKSIKA: Obeležavamo 80 godina diplomatskih odnosa, zahvalan sam na principijelnom stavu o Kosovu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosom Feliksom Koronom. Razgovarali su o bilateralnim odnosima dve zemlje, aktuelnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje.

Jubilej prijateljstva

„Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da ove godine obeležavamo 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Meksika, što je značajan jubilej koji svedoči o dugom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i partnerstvu koje želimo da nastavimo da razvijamo“, naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Podrška međunarodnom pravu

Predsednik Vučić je posebno zahvalio Meksiku na principijelnom stavu i doslednoj podršci poštovanju međunarodnog prava, kao i na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

„Takav odnos izuzetno cenimo i verujem da ćemo nastaviti da razvijamo političku, ekonomsku, kulturnu i svaku drugu saradnju od obostranog interesa“, istakao je Vučić.

Na kraju sastanka, predsednik je izrazio nadu da će uskoro biti prilike i za razmenu poseta na visokom nivou, čime će, kako je naveo, dodatno biti unapređeni odnosi dve zemlje.

Autor: D.S.