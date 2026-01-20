VUČIĆ POZVAO SVETSKOG GIGANTA U BEOGRAD: Razgovor o nuklearnoj energiji i sigurnosti građana! Predsednik sa direktorom EDF o rešavanju energetskih izazova (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa Bernardom Fontanom, predsednikom i izvršnim direktorom kompanije EDF (Électricité de France), sa kojim je razgovarao o strateškim rešenjima za energetsku sigurnost Srbije i uvođenju nuklearne energije.

Predsednik Vučić je uputio zvaničan poziv delegaciji EDF-a da što pre posete Beograd kako bi se konkretizovali planovi za stabilno snabdevanje privrede i građana.

Nuklearna energija i modernizacija sistema

Glavna tema razgovora bila je energetska tranzicija i pronalaženje finansijski održivih modela za Srbiju.

– Razgovarali smo o sveobuhvatnim problemima sa kojima se Srbija suočava na polju energetike i pozvao sam ih da što pre dođu u Beograd. Razgovarali smo kako o rešavanju izazova u energetskoj sigurnosti i predvidivim uslovima za privredu i građane, tako i o nuklearnoj energiji – poručio je predsednik Vučić.

Energija je pitanje nacionalne bezbednosti

Predsednik je naglasio da Srbija mora da ubrza dekarbonizaciju, ali uz realne rokove i primenu najmodernijih tehnologija.

– Razgovarali smo o modernizaciji i otpornosti elektroenergetskih sistema, kao i o razmeni znanja u oblastima novih tehnologija i upravljanja velikim infrastrukturnim projektima. Posebno danas, energija postaje pitanje i razvoja i bezbednosti i zato Srbija nastavlja da traži partnerstva koja donose konkretne rezultate i tehnološki napredak – istakao je Vučić.

Sastanak sa čelnikom jedne od najvećih svetskih energetskih kompanija potvrđuje rešenost Srbije da dugoročno reši pitanje energetske nezavisnosti, oslanjajući se na najpouzdanija evropska iskustva.

Autor: Dalibor Stankov