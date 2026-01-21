AKTUELNO

Politika

'BOJKOTUJETE POSAO, ALI NE I PLATU - TOLIKO O VAMA' Milivojevića danas nema u Skupštini jer sedi na mrežama! Brnabić mu lepo očitala koliko se ne meša u svoj posao

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na reči poslanika blokaderske opozicije Srđana Milivojevića koji je pokazao da nije upućen ni u to šta se dešava na njegovom radnom mestu - u Skupštini.

Brnabić je ukazala na to koliko ne zna ni šta se danas dešava na sednici parlamenta:

"Izmene pravosudnih zakona koje su na dnevnom redu Narodne skupštine nikakve veze nemaju sa tužilaštvom za organizovani kriminal. Da ste na svom radnom mestu, znali biste ovo. Ali niste. Platu, novac od svih građana Srbije, sa druge strane, uradno primate i ne odbijate. Bojkotujete posao, ali ne i platu. Toliko o vama", poručila je Brnabić Milivojeviću na mreži X.

Autor: D.Bošković

#Ana Brnabic

#Politika

#Skupština

#Srđan Milivojevic

#mreže

POVEZANE VESTI

Politika

Blokaderi neradnici, ali zato uzimaju plate; Brnabić Stefanoviću: Gde si ti danas na poslu?

Politika

'DA LI JE REALNO DA OVAKO OTVORENO I BUDALASTO LAŽE?!' Brnabić odgovorila Milivojeviću na tvrdnje o razbijanu blokada studenata ispred RTS

Politika

Opozicija poziva na rat na ulicama Srbije! Brnabić se oglasila: To nikome neće biti dozvoljeno (VIDEO)

Politika

ĐILASU SE RUKE TRESU DOK PIJE VODU OD BESA! Izbila žestoka rasprava u Skupštini, Brnabić ga patosirala! (VIDEO)

Politika

'OVAKO SE VODI HIBRIDNI RAT PROTIV SRBIJE I VUČIĆA' Brnabić: Neki drekavac nešto slaže i to odmah preuzimaju tajkunski mediji

Politika

Brnabić odgovorila Ponošu: Vaša mržnja prema Vučiću je takva i tolika samo što mu ni do kolena niste