'BOJKOTUJETE POSAO, ALI NE I PLATU - TOLIKO O VAMA' Milivojevića danas nema u Skupštini jer sedi na mrežama! Brnabić mu lepo očitala koliko se ne meša u svoj posao

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na reči poslanika blokaderske opozicije Srđana Milivojevića koji je pokazao da nije upućen ni u to šta se dešava na njegovom radnom mestu - u Skupštini.

Brnabić je ukazala na to koliko ne zna ni šta se danas dešava na sednici parlamenta:

"Izmene pravosudnih zakona koje su na dnevnom redu Narodne skupštine nikakve veze nemaju sa tužilaštvom za organizovani kriminal. Da ste na svom radnom mestu, znali biste ovo. Ali niste. Platu, novac od svih građana Srbije, sa druge strane, uradno primate i ne odbijate. Bojkotujete posao, ali ne i platu. Toliko o vama", poručila je Brnabić Milivojeviću na mreži X.

Autor: D.Bošković