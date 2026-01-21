AKTUELNO

Stefan Krkobabić: Srbija mora da štiti svoje interese! Jako je bitno što je predsednik Vučić u Davosu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dolazi do promena na svetskoj političkoj sceni, i svako će morati da gleda svoje interese, rekao je za Novo jutro TV Pink potpredsedik PUPS-a i šef poslaničke grupe te partije Stefan Krkobabić.

Krkobabić je, komentarišući situaciju oko Grenlanda, rekao je da se čini da je došao kraj "zastarelih" organizacija, kao što su Ujedinjene nacije, što mu je, kako kaže, veoma žao.

Kako kaže, Tramp je uneo nešto novo na politički scenu, a to je da svako mora da štiti svoje političke interese.

- Svako mora da štiti svoje interese - ističe Krkobabić.

Krkababić je rekao da je jako bitno što je predsednik Srbije u Davosu, ističe da je vrlo dobro da ga vidimo, da razgovara tamo i da predstavlja Srbiju.

- NATO kao da nema više svetlu budućnost u sklopu svega ovoga, to se vidi i u UN - rekao je Krkababić.

Foto: TV Pink Printscreen

Komentarišući situaciju oko nafte u Srbiji, Krkobabić je rekao da je MOL ozbiljna kompanija, i prisutan je na tržištu Mađarske, Hrvatske, Rumunije, pa i Srbije.

- To je multinacionalna kompanija i ne bi došla u ovu situaciju oko pregovora, da nije ozbiljna kompanija. Ne bi ni OFAK na to pristao da to nije tako - rekao je Krkababić.

Kako kaže, mi moramo da gledamo naš interese, ovo neće da odgovara ni Rusima i Amerikancima, upitao je ko bi plakao za nama da smo doživeli opet sankcije.

- Upravo je bio cilj da se zaštiti interes srpskog naroda - rekao je Krkobabić.

