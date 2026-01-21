AKTUELNO

Marta Kos se oglasila posle sastanka sa predsednikom Srbije: Evo šta je poručila

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, oglasila se na svom Iks nalogu nakon susreta sa Aleksandrom Vučićem.

"Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem - kako bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi ostala čvrsto na svom evropskom putu i unapredila Plan rasta.

Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i saradnji na izgradnji nezavisne Evrope", napisala je Kos.

