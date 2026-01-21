Marta Kos se oglasila posle sastanka sa predsednikom Srbije: Evo šta je poručila

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, oglasila se na svom Iks nalogu nakon susreta sa Aleksandrom Vučićem.

"Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem - kako bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi ostala čvrsto na svom evropskom putu i unapredila Plan rasta.

Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i saradnji na izgradnji nezavisne Evrope", napisala je Kos.

I met @avucic to discuss the reforms Serbia needs to stay firmly on its European path and move the Growth Plan forward.



We agreed to step up our joint work on energy security, cutting dependencies and working together towards an independent Europe. — Marta Kos (@MartaKosEU) 21. јануар 2026.

Autor: D.Bošković