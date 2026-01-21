AKTUELNO

MALICIOZNI POLITIČKI NEISTOMIŠLJENICI KONTINUIRANO RADE NA URUŠAVANjU SRBIJE Ministarka Mesarović: Snabdevanje električnom enerijom na teritoriji zemlje je stabilno REAGOVALI SMO ODGOVORNO I BRZO

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com ||

Ministarka privrede Adrijana Mesarović apelovala je na političke neistomišljenike da prestanu sa malicioznim komentarima i iznošenjem netačnih podataka povodom stanja sa električnom energijom u Srbiji.

- I u ovoj situaciji smo se kao država poneli apsolutno dodgovorno. Brzo smo reagovali i organizpovali sve, obezbedili napajanje svih električnom energijom. I to brže nego druge razvijenije zemlje sveta. Zahvaljujem svim iz Elektrodistribucije, Elektromreže, Srbijašumama, da nikoga ne izostavim. Zahvaljujem se svim sekačima, monterima, svim ljudima koji su danonoćno bili sa nama na terenu i rizikovali sopstvene živote. Uvek je prisutan maliciozni deo političkih neistomišljenika koji u kontinuitetu rade na urušavanju svoje zemlje. Kroz svoje izjave ponižavaju zaposlene koji su rizikovali živote. Iznose netačne podatke. Apelujem da to ne rade. Ne vredi to ljudima ni govoriti. Snabdevanje električnom energijom na teritoriji Srbije je stabilno. 100 posto kvarova apsolutno je uslovljeno padom stabala. Ona se nalaže na privatnim posedima, uglavnom. Moramo da imamo saglasnost za seču tih stabala. 32 miliona je plaćeno na ime naknade štete, zato što su isečena stabla na privatnim posedima. Pratimo situaciju i vremenske prilike u danima pred nama. Reagovaćemo brzo i odgovorno. Veliku i snažnu podršku imamo od predsednika Republike. Zahvaljujem se svima, predsedniku Republike i Vlade Srbije. Velika su ulaganja u elektroenergetski sistem. Još jedan apel na političke neistomišljenike kojima je jedini motiv, upali, ubij, ponizi, uvredi, nasilje, da ne iznose netačne detalje - rekla je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić

