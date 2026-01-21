Vanredna sednica Vlade u subotu! Oglasio se Vučić: Moramo da pronađemo najsigurnije mesto za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je obraćajući se iz Davosa da će sa premijerom Macutom dogovoriti vanrednu sednicu vlade zbog usložnjavanja situacije u svetu.

- Razgovaraću sa gospodinom Macutom o tome. U subotu ćemo imati vanrednu sednicu Vlade, možda samo delimično otvorenu ta jasnost. Moramo da preformulišemo ili da počnemo da razgovaramo o svojim zadacima, da počnemo da razgovaramo o svemu. Moramo da razgovaramo o tome i sa političkim protivnicima. Moramo da pronađemo najsigurnije, najbezbednije mesto za Srbiju - rekao je Vučić.

Autor: S.M.