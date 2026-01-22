AKTUELNO

VUČINIĆ OSUDILA DIVLJAČKE SCENE IZ ČAČKA: Pokušali su da ponize Vučića, pokazali su dokle su spremni da idu u sopstvenoj destrukciji

Potpredsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić osudila je skandalozan napad na predsednika Aleksandra Vučića u Čačku.

-Scene iz Čačka, u kojima su se pojedini građani služili sirovim divljaštvom u pokušaju da ponize predsednika Aleksandra Vučića, dok pristojna Srbija tiho obeležava crveno slovo, ogolele su ih do kraja.

Njihova takozvana „kreativnost“ svela se na mržnju, primitivizam i odsustvo svake mere. Ovo nisu politički stavovi - ovo je nemoć onih koji ne znaju ništa osim da vređaju i gaze sve one koji ne misle kao oni.

Srbija ide napred, ima pravac i viziju. Oni večeras jesu pokazali dokle su spremni da idu u sopstvenoj destrukciji, ali jedno je sigurno: nisu i neće pomeriti stavove ljudi koji žele pristojnu, stabilnu i dostojanstvenu državu- napisala je Vučinić na Instagramu.

