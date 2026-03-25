'KO PEVA, ZLO NE MISLI, ALI ĐIKI BI VOLEO DA NJEMU PEVAJU' Dina Vučinić žestoko odgovarila Draganu Đilasu

Dina Vučinić, predsednica Skupštine Novog Sada žustro je odgovorila Draganu Đilasu.

- Sigurno je da je dobro ispratio miting SNS-a, gde je došlo čak 70.000 „nateranih i plaćenih“, pa su se tako naterani i namučeni dobro i zabavili.

Apsolutno je tačno da je Aleksandar Vučić, kao ozbiljan državnik, predstavio plan za 2030. godinu, a samo stabilne države mogu da planiraju. Plata 2030. godine – 1.700 €, a penzije 750 €.

- Šta Đilas nudi? Gde on vidi Srbiju 2030. godine? Njemu je važno gde je on 2030. godine – da li će ga svi potpuno zaboraviti ili će mu Marinika ostati verna.

- Kada si rob sopstvenih ličnih interesa i kada ne smeš da imaš svoje mišljenje, onda, poput Dragana Đilasa, moraš da pišeš sumanute tekstove u pokušaju da spektakularan miting SNS-a u Beogradskoj areni, koji je okupio 70.000 ljudi koji podržavaju politiku Aleksandra Vučića više nego ikada, prikažeš kao mrak i jezu.

- Poverenje i podrška koju ima predsednik isključivo su rezultat njegovog rada, rezultata i realizacije planova koji su doneli promene ovoj državi.

Samo kao primer, da zaobiđemo stotine fabrika i kilometre puteva širom Srbije, možemo navesti Nacionalni institut za veštačku inteligenciju, četiri naučno-tehnološka parka u Srbiji i Državni data centar u Kragujevcu, kao i mnoge druge projekte i ulaganja koja nezaustavljivo menjaju kvalitet života građana.

Sigurno nije lako biti Dragan Đilas danas!

Autor: Iva Besarabić