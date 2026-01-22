Piper: Dolazi vreme odgovornosti, spremite se blokaderi!

Uroš Piper, poznat po oštrim komentarima na društvenoj mreži X, ponovo je uzburkao javnost novom objavom u kojoj direktno udara na argumente onih koji blokiraju Srbiju.

- Nakon prošlogodišnje blokade Kolumbija univerziteta u Njujorku:

- 46 studenata blokadera krivično procesuirano.

- 34 studenata blokadera izbačeno sa fakulteta.

- 38 studenata blokadera dobilo zabranu studiranja na godinu dana.

- Više studenata blokadera koji su diplomirali pre kraja istrage dobilo meru privremenog neizdavanja diplome na godinu dana.

- Nisu produženi ugovori za više profesora i asistenata koju su učestvovali u blokadama.

DOLAZI VREME ODGOVORNOSTI, SPREMITE SE BLOKADERI U 🇷🇸!!! - napisao je Piper na svom X nalogu.

Autor: A.A.