Piper: Dolazi vreme odgovornosti, spremite se blokaderi!

Uroš Piper, poznat po oštrim komentarima na društvenoj mreži X, ponovo je uzburkao javnost novom objavom u kojoj direktno udara na argumente onih koji blokiraju Srbiju.
- Nakon prošlogodišnje blokade Kolumbija univerziteta u Njujorku:
- 46 studenata blokadera krivično procesuirano.
- 34 studenata blokadera izbačeno sa fakulteta.
- 38 studenata blokadera dobilo zabranu studiranja na godinu dana.
- Više studenata blokadera koji su diplomirali pre kraja istrage dobilo meru privremenog neizdavanja diplome na godinu dana.
- Nisu produženi ugovori za više profesora i asistenata koju su učestvovali u blokadama.
DOLAZI VREME ODGOVORNOSTI, SPREMITE SE BLOKADERI U 🇷🇸!!! - napisao je Piper na svom X nalogu.
Autor: A.A.