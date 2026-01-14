PIPER RASKRINKAO BLOKADERE: Plaše se sređivanja stanja u pravosuđu i krivične odgovornosti! (FOTO)

Uroš Piper, poznat po oštrim komentarima na društvenoj mreži X, ponovo je uzburkao javnost novom objavom u kojoj direktno udara na argumente onih koji blokiraju Srbiju.

Dok opozicioni krugovi tvrde da vlast želi kontrolu nad pravosuđem, Piper je izneo jasne podatke o tome kako ovaj sistem funkcioniše u najrazvijenijim demokratijama sveta, poput Sjedinjenih Američkih Država.

Kako se biraju sudije u "kolevci demokratije"?

Piper je taksativno naveo primere iz američkog zakonodavstva koji pokazuju da je uticaj državnog vrha na pravosuđe tamo standard, a ne izuzetak:

Savezne sudije (Vrhovni, Apelacioni i Okružni sudovi) – nominuje ih direktno predsednik SAD, a potvrđuje Senat.

Federalne tužioce – takođe nominuje predsednik SAD, uz potvrdu Senata.

Lokalni nivo – sudije i tužioci po saveznim državama biraju se direktno na izborima, glasovima građana, ili ih imenuje guverner.

"Čega se plašite?"

On je istakao da su kritike "blokadera" neosnovane i da služe samo za prikrivanje straha od uvođenja reda u sistem.

"Blokaderi, ovako je to u svetu, a uskoro će i kod nas stanje da se sredi u pravosuđu. Stiže vreme krivične odgovornosti!", poručio je Piper u svojoj objavi.

Na kraju je postavio direktno pitanje koje je izazvalo lavinu komentara: "ČEGA SE PLAŠITE?", sugerišući da se pravi otpor reformama pravosuđa krije upravo u strahu od odgovornosti pred zakonom.

Njegovu objavu u celosti možete pogledati (OVDE)

Autor: Dalibor Stankov