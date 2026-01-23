DSS I POKS SA PICULOM! Velike kvazi-patriote bojkotuju Skupštinu, ali ne i sastanke sa strancima!

Dok srpska javnost bruji o sramnim potezima evroparlamentaraca koji beže od izložbe o Jasenovcu, takozvane "velike patriote" iz redova DSS-a i POKS-a još jednom su pokazale svoje pravo lice.

Miloš "Francuz" Jovanović i njegovi saradnici, koji mesecima bojkotuju rad Narodne skupštine, danas su potrčali na sastanak sa Toninom Piculom.

Skupština im ne valja, ali su im evri i Picula dragi

Iako uredno podižu plate i koriste sve beneficije koje im država Srbija pruža, Jovanović i POKS odbijaju da učestvuju u skupštinskim raspravama koje su od značaja za građane. Međutim, kada je u pitanju sastanak sa evropskim izaslanicima, bojkot ekspresno prestaje.

Na sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta, ove "kvazi-patriote" pridružile su se ostatku opozicije u neverovatnom zahtevu: da Evropska unija ne daje novac građanima Srbije. Dok se deklarativno zalažu za interese naroda, iza zatvorenih vrata traže da se stopiraju sredstva za puteve, bolnice i vrtiće.

Od suzavca do poltrona

Javnost dobro pamti i prošlogodišnje divljanje Miloša Jovanovića u samom parlamentu, kada je učestvovao u incidentu u kojem su poslanice vladajuće koalicije prskane suzavcem. Čovek koji je tada fizički nasrtao na kolege i instituciju, danas ponizno sedi preko puta Picule – čoveka koji se javno ponosi "Olujom" i koji je bežao od istine o Jasenovcu.

Jasno je da je borba za fotelje i dodvoravanje strancima jače od bilo kakvog "nacionalnog ponosa" u koji se zaklinju pred kamerama. Za njih je Skupština mesto koje se bojkotuje, a Tonino Picula gost kojem se polažu računi.

Autor: Pink.rs