ISTINA KOJA BOLI ZAGREB: Gujon sasekao hrvatsku evroposlanicu – Slave zločin uz ustašku muziku, a za ubijene Srbe niko nije robijao!

Direktor Kancelarije za javnu i kultunru diplomatiju Arno Gujon oštro je odgovorio hrvatskoj poslanici u Evropskom parlamentu koja je na društvenoj mreži Iks (X) slavila 33 godine od operacije „Maslenica 1993“. Gujon je podsetio evropsku javnost na stravične brojke i surovu istinu o stradanju srpskog naroda koju Zagreb decenijama pokušava da prikrije.

📌🇷🇸 Important facts about Operation Maslenica (January 1993)



▪️ 348 Serbs were killed or went missing, including civilians, among them women and elderly people

▪️ 165 people later died from the consequences of their injuries, torture, or inhumane treatment during detention or… https://t.co/YS1Ebx8uUX — Arno Gujon (@ArnoGujon) 23. јануар 2026.

Krvavi bilans akcije „Maslenica“

Gujon je izneo poražavajuće činjenice o januarskom pogromu iz 1993. godine, podsećajući da je ova akcija izvedena na području koje je tada bilo pod direktnom zaštitom UNPROFOR-a:

- 348 ubijenih ili nestalih Srba, među kojima su brojni civili, žene i starci.

- 165 ljudi preminulo kasnije od posledica mučenja, zverskog postupanja i teških povreda.

10.000 proteranih civila iz regiona Ravni Kotari.

Sistematsko uništavanje: Domovi su pljačkani, a crkve, škole i groblja rušeni kako bi se zauvek onemogućio povratak srpskih porodica.

- U to vreme, ovo područje je bilo u nadležnosti UN-a. Izveštaji su potvrdili kršenje primirja, što je dovelo do Rezolucije 802 kojom je zahtevano povlačenje hrvatskih snaga. Ipak, za ove zločine niko nikada nije odgovarao - istakao je Gujon.

Skandalozna simbolika: Spot uz muziku Tompsona

Gujon je posebno skrenuo pažnju na sramnu muzičku podlogu spota koji je objavila hrvatska poslanica, a u kojem se veliča ova akcija.

- Spot prati muzika Marka Perkovića Tompsona, pevača poznatog po veličanju ustaškog pokreta i NDH. Ova simbolika, povezana sa nacističkim režimom odgovornim za masovne zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima, govori sama za sebe - zaključio je on.

Autor: Dalibor Stankov