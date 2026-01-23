Selaković: U Prijepolje u 2024. i 2025. uloženo 43,3 miliona dinara

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je danas, tokom posete Prijepolju, dobru saradnju ministarstva i opštine i ukazao na to da je samo u 2024. i 2025. godini uloženo 43 miliona i 300 hiljada dinara u različite vrste projekata.

Iz Ministarstva kulture je saopšteno da je reč o projektima očuvanja kulturnog nasleđa, kao i ulaganja u savremeno stvaralaštvo i kulturnu infrastrukturu.

Selaković je rekao da je prioritetan projekat bila zamena krovnog pokrivača na crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u manastiru Mileševa, za koji je Ministarstvo kulture odvojilo 20 miliona dinara.

"Završnoj fazi radova pristupiće se čim se otopi sneg. Taj posao je poslednji put rađen pre 35-36 godina, nije urađen dobro i Mileševa je zbog toga prokišnjavala", podsetio je ministar.

Selaković je upozorio da su danas imali priliku da se uvere "i u rastući problem unutrašnje vlage, koja je već toliko progresivna da može da ugrozi mileševski čuveni živopis".

"Na tome ćemo raditi i u ovoj godini, a o tome je bilo razgovora sa visokopreosvećenim mitropolitom Atanasijem“, naglasio je ministar.

Selaković je obišao i Jusufagića kuću, spomenik kulture značajan za čitavu Srbiju i sjajan primer arhitekture iz druge polovine 19. veka, u koji je prošle godine Ministarstvo investiralo tri miliona i dvesta hiljada dinara za zamenu krovnog pokrivača, navedeno je saopštenju.

Selaković je napomenuo da su obezbeđena sredstva za rekonstrukciju krova Doma kulture, koji je godinama prokišnjavao, a sa opštinskim rukovodstvom je razgovarao o daljim planovima i podršci za izradu projektno-tehničke dokumentacije za nastavak obnove zdanja, započete prošle godine.

Prema njegovim rečima, Opština Prijepolje već je najavila i kvalifikovala se da učestvuje na konkursima Ministarstva kulture, sa više objekata koji su od značaja za savremena kulturna dešavanja i za očuvanje kulturnog nasleđa.

"Ministarstvo će vrlo rado, ukoliko budu ispunjeni svi konkursom propisani uslovi, ove godine finansirati potpunu rekonstrukciju Sahat-kule, koja je jedan od simbola opštine Prijepolje. Kao što je za nas pravoslavne manastir Mileševa, tako je to za muslimane Sahat-kula“, ukazao je Selaković.

Sa rukovodstvom opštine Selaković je razgovarao i o ozbiljnom projektu za obnovu i stvaranje kulturno-turističke ponude na Jabuci, saopštilo je ministarstvo.

Ukoliko se Narodni muzej u Prijepolju bude javio na konkurs, Selaković je rekao da će nakon uspešnih prošlogodišnjih iskopavanja na lokalitetu manastira Pustinja, ta dobra praksa biti nastavljena u kontinuitetu sa prethodno sprovođenim arheološkim istraživanjima koje je Ministarstvo kulture finansiralo.

Autor: Pink.rs