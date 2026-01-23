Blokaderi se sami odali: Ponovo potvrđeno ono što Vučić govori

Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govore da su predstavnici Evropskog parlamenta došli u Srbiju kako bi pružili podršku opoziciji, neistomišljenici takve izjave uporno proglašavaju lažima, prenose mediji.

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija sa posebnog sastanka Misije Evropskog parlamenta sa pet takozvanih proevropskih stranaka u Srbiji.

Uz fotografiju, jedan od učesnika sastanka otvoreno poručuje da je reč o "priznanju da alternativa režimu postoji i da je prepoznata na nivou EU", prenose mediji.

Autor: S.M.