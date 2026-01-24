AKTUELNO

Starović odgovorio Đilasu – Vučević je vrhunski intelektualac, a vaše firme su prihodovale 619 MILIONA EVRA dok ste bili na vlasti!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Političke tenzije između vlasti i opozicije preselile su se na društvenu mrežu X (bivši Tviter), gde je došlo do oštre razmene reči između lidera SSP-a Dragana Đilasa i funkcionera SNS-a Nemanje Starovića.

Povod za sukob bila je Đilasova direktna uvreda na račun Miloša Vučevića, za koga je napisao da "nema kapacitet da upiše gimnaziju" i nazvao ga "glupim" zbog izjava o Mariniki Tepić.

Starović: Lične uvrede su odlika očajnika Nemanja Starović je u svom odgovoru stao u odbranu Vučevića, ističući njegove akademske uspehe i podsetivši na sporne prihode opozicionog lidera.

- Lične uvrede kojima se služite samo prikazuju koliko ste očajni i bez argumenata. Neprihvatljivo je da Miloša Vučevića nazivate "glupim". On je dokazani intelektualac, patriota i jedan od najboljih studenata svoje generacije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu - poručio je Starović.

Podsećanje na 619 miliona evra Starović se tu nije zaustavio, već je Đilasu uzvratio optužbama za sukob interesa tokom perioda dok je bio na vlasti.

- Što se tiče vaših firmi, one su prihodovale 619 miliona evra dok ste bili na pozicijama gradske i držvne vlasti, prevashodno poslujući sa državom i javnim ustanovama. To je kršenje svih etičkih normi i klasičan sukob interesa, nezamisliv u bilo kom uređenom demokratskom društvu - naglasio je on i dodao da Srbija ide napred bez "blokada i prevara".

Sukob na mrežama izazvao je lavinu komentara pristalica obe strane, a Starović je zaključio porukom da je dosta "laži i manipulacija".

Autor: Dalibor Stankov

