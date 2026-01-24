BRUTALNO PONIŽAVANJE TONINA PICULE U HRVATSKOJ: Tamo ga nazivaju 'manekenom' i neradnikom kojeg niko ne sluša, dok mu se srpska opozicija ULIZUJE!

Dok se deo srpske opozicije i blokaderi utrkuju u tome ko će se više dodvoriti hrvatskom evroparlamentarcu Toninu Piculi, iz njegove rodne Hrvatske stižu šokantni tekstovi koji ga bukvalno degradiraju na nivo političkog marginalca.

Hrvatski mediji, predvođeni "Jutarnjim listom", brutalno su ponizili Piculu, nazivajući ga "lenčugom", "manekenom dugovečnosti" i "otpisanom političkom figurom" čije savete ne želi da sluša čak ni predsednik njegove sopstvene stranke SDP, Siniša Hajdaš Dončić.

"Niko ga ne čita, niko na njega ne računa" U analizi koju prenose mediji, ističe se da je Picula potpuno izolovan unutar svoje partije. Dok on iz Brisela pokušava da deli lekcije, lider SDP-a ga potpuno ignoriše.

- Ne da na njega ne računaju, nego ga ni ne čitaju. Potez Hajdaša Dončića je upadljiv – je li ovo kraj manekena dugovečnosti? - piše "Jutarnji list", ističući da su Piculini stavovi o Trampovom "Odboru za mir" potpuno suprotni onome što njegova stranka zagovara u Zagrebu.

Dok ga u Zagrebu ismevaju, u Srbiji pred njim "kleče na kukuruzu" Paradoks je očigledan: dok hrvatska javnost Piculu tretira kao političara u "nirvani" koji samo troši mandate bez ikakvog uticaja, pojedini krugovi u Srbiji ga dočekuju kao vrhunski autoritet.

- Piculu niko živ u Hrvatskoj ne uzima za ozbiljno, čak ni predsednik njegove stranke, ali zato srpski blokaderi kleče pred njim, uvlače mu se i koriste svaku priliku da pljuju po sopstvenoj državi i predsedniku Vučiću - navodi se u komentarima na društvenim mrežama povodom ovih saznanja.

Ovakvo ponižavanje od strane sopstvenih sunarodnika jasno pokazuje koliku težinu zapravo imaju Piculine reči, dok narod u Srbiji još jednom ima priliku da vidi kome se to domaći "blokaderi" zapravo klanjaju.

Autor: Pink.rs