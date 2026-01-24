AKTUELNO

Politika

Nataša Kandić podržala klečanje blokadera pred Piculom i Prebiličem!

Izvor: Pink.rs, Foto: Fonet/Zoran Mrđa ||

Evroposlanik Vladimir Prebilič, koji se nalazi u devetočlanoj delegaciji Evropskog parlamenta koja boravi u Srbiji, danas je stigao u Novi Sad, gde se sastao sa aktivistima grupe Stav i Pokreta slobodnih građana, koji su optuženi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Tim povodom oglasila se i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, Nataša kandić, poznata po antisrpskim stavovima:


"Suđenje studentskoj grupi STAV i bivšim aktivistima PSG zbog kritičkog mišljenja je najsramotniji pravni proces. Optužbe protiv njih su po meri Informera. Sastanci sa delegacijom EP bila su prilika da opozicija i nevladine organizacije ukažu na tužioce koje ruše ugled tužilačke profesije političkim optužnicama, kakvih nije bilo ni u Titovo vreme. Kako se vidi, u Srbiji nama ko da brine o optuženima za "ugrožavanje ustavnog poretka" - ostali su sami sa sobom", objavila je ona na X-u.

#Fond za humanitarno pravo

#Nataša Kandić

#Podrška

#Tonino Picula

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

MANEKENI HRVATSKIH SLUŽBI: Hrvati dočekuju blokadere optužene za rušenje ustavnog poretka u Srbiji kao HEROJE

Politika

Evroposlanik priznao: Došli smo da podržimo nasilne blokade u Srbiji

Hronika

SASLUŠANO OSMORO BLOKADERA ZBOG PLANIRANJA RUŠENJA USTAVNOG PORETKA: Tužilaštvo traži pritvor

Politika

SLUČAJ 'DRŽAVNI UDAR' Određen pritvor članovima PSG i članu organizacije 'Stav'

Hronika

Produžen pritvor za šest osumnjičenih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Politika

UHAPŠENA JOŠ DVOJICA BLOKADERA! Dogovarali nasilnu promenu vlasti i napade: Nastavlja se akcija MUP, BIA i VJT