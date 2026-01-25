VUČIĆ: Danas je važna sednica vlade, govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje! Postavljaću pitanja koja nisu jednostavna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Palate Srbija i obratio građanima.

- Obećao sam mir i obećao sam ljudima da će ekonomski biti najbolja godina, rekao je Vučić i rekao da imamo problema sa tempom Ekspa... Vidim i niz problema u energetici... Danas je važna sednica vlade, govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje! Postavljaću pitanja koja nisu jednostavna. Verujem da će ljude da interesuje! Biće zanimljivo, - rekao je Vučić dodajući da će pitanja da postavlja ne da bi nekog kudio nego pokrenuo da brže i bolje radi.

Kad je reč o energetici, Vučić je govorio i o gašenju pojedinih blokova u skladu s onim što smo potpisali o dekarbonizaciji a onda je postavio pitanje odakle struja onda, kako će se otvarati novi data centri, pa superkompjuter, pa veštačka inteligencija...

- Hoćemo da se takmičimo u superkompjuterima, veštačkoj inteligenciji a nećemo imati struje, šta ćemo da radimo 2030. godine? Čitam i nemaju strateški plan... Koga vi zavitlavate ljudi? Ima neko ko čita te izveštaje... Nemojte više da me farbate, nisam ja uskršnje jaje, dete mi je tu, tetka mi je ovde, hoćeš da se boriš ili nećeš, a imaš 20 siti-brejkova godišnje, rekao je Vučić povodom pitanja koja će postaviti pojedinim ministrima i drugim službenicima koji nedovoljno rade na ostvarivanju strateških ciljeva u Srbiji i dodao:

- Jedini što želim, ljudi, posvetite se, ovo je godina odluke za Srbiju, hoće li da se vine ili ne? Mi moramo da pokažemo posvećenost - dodao je on.

Predsednik je istakao da je ovo godina odluke za Srbiju.

Vučić se osvrnuo i na boravak u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu.

- Bio sam u Davosu i tamo sam pozvan. 12 puta sam bio kao jedan od najuvaženijih članova Davos grupacije - jedan deo je poštovanje prema Srbiji ali i prema meni lično jer sam jedan od malog broja predsednika koji ne želi da plaća skupe apartmane po Davosu a to je 15.000 evra noć... Mi to nemamo da plaćamo... zato smo smešteni 15-20 km u nekom selu i odemo rano ujutro i tamo sam ceo dan, a idem tamo da bih čuo sve i video sve... Jedan sam od retkih koji je tamo po 13-13 sati... U Davosu sam se nagledao raznih zvezda, kad je Zelenski prvui put došao mogao je dve sale da napuni, a sad 369 mesta prazni, ali ovo sa Trampom nisam nikad video, doživeo, ljudi su stajali u redu i čekali samo njega da vide... Nisam ja bio tamo da se s nekim pozdravim nego da čuje, Tramp je šarmantan ali tamo je veoma preozbiljna koja traži sadržaj a ne štoseve, rekao je Vučić i dodao da je prisustvovao grupi zatvorenog tipa gde isprazniju diskusiju nije čuo - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ističe da Srbija čvrsto ostaje na evropskom putu.

- Poštujem Grenela i sve njih ali mogli bi i oni nas s vremena na vreme, rekao je Vučić pa dodao za šta je sve zahvalan i koje su nam učinili - nisu nas stavili na crnu listu za useljeničke vize a to je važan politički signal, zatim ukinuli su sankcije rukovodstvu Srpske. Jel vi stvarno mislite da sam glup i da ne želim dobro našoj zemlji? Da nemam dovoljno iskustva, na svetskom nivou padaće moć Evrope, pa imamo ugovor o slobodnoj trgovini i najbolje odnose s NR Kinom... Sve to radimo, a nemam problem da svuda i na svakom mestu kažem svoje mišljenje, ali mi se nalazimo na evropskom putu i zalažem se za to i s tim moramo da izađemo pred narod na izbore a ne da lažeš. U političkom smislu moramo da se pritajimo, a u ekonomskom da napredujemo - naglasio je Vučić koji je potom dodao da će uskoro ugostiti i poljskog predsednika u Beogradu, interesantnog čoveka koji ima navijački bekgraund.

Vučić je podsetio i da dobre poteze poput prijateljstva sa Emiratima na kojem smo uštedeli 300 milona evra na samo dve operacije - kamatama, kad je reč o pozajmicama novca. Rekao je i da treba da čuvamo prijateljstva sa afričkim i azijskim zemljama koje su nama veoma važne.

"Moj posao je da štitim Srbiju"

- Moj posao je da štitim Srbiju, rekao je Vučić opisavši kako uvek u Srbiji jedan navija za Milano, drugi za Juventus..

- A ja navijam za Srbiju, rekao je on pa pomenuo i nabavku sistema za prepoznavanje lica: Dva dana jurimo onog što je ubo baku na Novom Beogradu, a da smo to imali...

Vučić je pozvao i da se radi više, da se borimo, a ne da tražimo 7-časovno radno vreme i jedan radni dan manje...

O Piculi i evroparlamentarcima

- Vidite vi šta ste uradili od potpuno nebitnih ljudi čak i u svojim zemljama..., rekao je Vučić koji je ostao začuđen što se toliko o tome priča u medijima i javnosti.

- Tog dana je bio važniji moj sastanak s Martom Kos ili s poljskim predsednikom ili s bilo kim drugim, rekao je Vučić i opisao kako je izgledao susret blokaderske opozicije i evroparlamentaraca.

- Ispričaše oni sve najgore o Srbiji, a ovi ljudi jedu i jedu i kad su se najeli odoše...

O Jasenovcu

- Oni Jasenovac nazivaju kontroverznom temom, u Jasenovcu nema ničeg kontroverznog što je i potvrđeno sudskim presudama, a mnogo toga je u komunističkom režimu zataškano. Istorijski podaci su nesporni, bez obzira da li kažete da je stradalo 700.000 ili 10 puta manje kako kažu 80.000, Jasenovac je nedvosmislena istorijska činjenica. U Jad Vašemu jedna od 6 velikih inskripcija je Jasenovac.

- Ovaj narod i dalje ima i kičmu i obraz, rekao je Vučić dodavši da ga je sramota kad gleda kako se ponašaju u Crnoj Gori.

Vučić je podsetio i kako mu je bio zabranjen odlazak u Jasenovac a da je njegova želja da položi cvet nazvana provokacijom?!

O Generalštabu

- Vreme odgovornosti dolazi i nije reč o čistki već važnom poslu države jer ne mogu antidržavni elementi da vode državu. Vučić je rekao i da bi sa zadovoljstvom bio uhapšen zbog Generalštaba.

Predsednik će nakon obraćanja, na poziv premijera Đura Macuta, prisustvovati tematskoj sednici Vlade Srbije.

Vlada će, kako je ranije najavljeno, razmatrati ključna pitanja od strateškog značaja za zemlju, sa posebnim osvrtom na ukupne političke i ekonomske prilike u zemlji i svetu, kao i na realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata od nacionalnog značaja, među kojima je i projekat Ekspo.

Autor: Iva Besarabić