'POSTAVLJAĆU PITANJA DA BIH NEKE NATERAO DA RADE OZBILJNIJE' Vučić o današnjoj važnoj sednici Vlade Srbije: Nema opravdanja, moraš da se žrtvuješ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Palate Srbija i obratio građanima.

- Govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje. Noseći svu odgovornost i za jedan deo izabranih ljudi, postavljaću pitanja koja nisu jednostavna da bi neke naterao da rade ozbiljnije, da se posvete poslu i da nisu tu zbog sebe, nego zbog građana. Nema opravdanja, moram da vodim dete ovde ili onde, jer moraš da se žrtvuješ. Biće zanimljiva sednica i govoriću o nekim prioritetima - kaže Vućić i ističe da je obećao ljudima mir i da će ekonomski bit inajbolja godina.

Navodi da vidi probleme u razvoju Ekspa i da moraju da se ubrzaju stvari.

- Vidim bezbroj problema oko energetike, nije pitanje da li sada imamo energenata, spremila se država i pokazala svoju rezistentnost, snagu, ali postoji mnogo problema - ističe Vučić.

Autor: Iva Besarabić