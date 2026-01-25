REŠENJA O LEGALIZACIJI VEĆ U FEBRUARU? Vučić naredio hitnu promenu zakona: Dajte ljudima da budu svoji na svome!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je danas frapantan podatak da se za upis prava svojine već prijavilo više od milion građana.

On je od ministara zatražio hitnu izmenu zakona kako bi država mogla da počne sa izdavanjem rešenja o legalizaciji već narednog meseca.

"Ljudi su gladni pravde, žele da budu svoji na svome"

Predsednik očekuje da će do 5. februara broj prijava porasti na čak 1,4 miliona. On je oštro kritikovao administraciju koja se slepo drži procedura dok građani čekaju godinama.

"Pitam da li mogu u februaru već da se izdaju rešenja – kažu ne može po zakonu. Pa idi promeni zakon, daj ljudima rešenja u februaru! Pogledajte kolika je potreba ljudi da konačno ozvaniče svoju imovinu, da mogu da uzmu kredit, da plate porez, da ostave deci nasledstvo. Požurite malo!", poručio je Vučić članovima Vlade.

"Plašite se sopstvene senke – dajte meni da potpišem!"

Posebno oštar ton predsednik je upotrebio govoreći o strahu funkcionera da stave potpis na važne ugovore, uključujući i onaj o izgradnji metroa, nakon tragedije sa nadstrešnicom.

"Sramota je što ja moram da kažem ko će da potpiše ugovor o metrou, pošto se plašite svoje senke. Sramota je da bežite od potpisivanja drugih važnih ugovora. Nema problema, dajte meni, ja ću da potpišem sve. Ovlastite me!", naglasio je Vučić, kritikujući blokadu važnih državnih projekata zbog straha od odgovornosti.

Autor: Dalibor Stankov