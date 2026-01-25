STRANCIMA ĐONOVE LJUBE, A NAROD VREĐAJU! Ana Brnabić sasekla Ponoša: Sakrio se Piculi pod suknju, a Vučić mu je trn u oku!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na društvenoj mreži "Iks" (X) povodom izjava Zdravka Ponoša, optužujući ga za frustraciju i nepoštovanje sopstvene države.

Не могу да сакрију свој јад и беду. Не могу да сакрију своје фрустрације и бескрајну узалудност и празнину. Просто вришти из њих. По страни то што се Пицули под сукњу сакрио, а председника Србије, Владу Србије и српски народ би да вређа. Странцима ђонове љубе, а причају о… https://t.co/GVTZMPX2HC — Ana Brnabic (@anabrnabic) 25. јануар 2026.

"Sakrili se Piculi pod suknju"

Brnabićeva je u svojoj objavi istakla da opozicija ne može da sakrije "jad i bedu", kao i da su njihovi napadi na državni vrh zapravo pokušaj dodvoravanja stranim faktorima.

"Po strani to što se Piculi pod suknju sakrio, a predsednika Srbije, Vladu Srbije i srpski narod bi da vređa. Strancima đonove ljube, a pričaju o kokošinjcu", poručila je predsednica parlamenta.

Uvreda naroda i "ljubljenje đonova"

Ona je dalje navela da se predstavnici opozicije "rasprostiru" pred onima koji napadaju Srbiju, čineći sve da im ugode. Prema njenim rečima, takvo ponašanje služi samo da bi se nanela šteta Aleksandru Vučiću, koji im je, kako kaže, "zasluženo trn u oku".

"To boli zauvek"

Brnabićeva se osvrnula i na izborne rezultate, podsećajući Ponoša na ubedljivu pobedu aktuelne vlasti.

"Samo što se rasprostrli nisu pred onima koji Srbiju napadaju da po njima gaze, da cipele ne isprljaju", napisala je Brnabić i dodala: "Nije lako kad te neko na izborima pobedi sa više od tri puta više glasova. To boli zauvek".

Autor: Pink.rs