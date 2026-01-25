Brnabić otkrila: Opozicija tražila međunarodnu izolaciju i novac za one koji rade za blokadere

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su predstavnici opozicije od evroparlamentaraca, koji su bili u poseti Srbiji, tražili da se prekinu evropski fondovi za građane, a daju nevladinim organizacijama i medijima koji, kako je rekla, direktno rade za blokadere.

"Nisu oni tražili prekid evropskih fondova. Oni su tražili prekid evropskih fondova za građane Republike Srbije, da se ti fondovi umesto ka građanima usmere ka njima i njihovim medijima, odnosno Šolakovim medijima ili onima koji su u direktnom njegovom vlasništvu ili koji su pod njegovom kontrolom", rekla je Brnabić gostujući na TV Prva.

Kako je dalje objasnila, tražili su da nastave da dolaze fondovi, ali da se "oduzme od zdravstvenih projekata, prosvete, infrastrukturnih projekata, životne sredine, energetike i tako dalje i da se, u stvari, daju njima - nevladinim organizacijama koje direktno rade za blokadere i onim medijima koji direktno rade za blokadere", rekla je Brnabić.

Kada je reč o sankcijama koje su tražili za pojedine visoke funkcionere Srpske napredne stranke, Brnabić je kazala da to znači izolaciju zemlje.

"Da budemo sasvim jasni - kada tražite personalne lične sankcije za recimo predsednika vaše zemlje, to znači da je vaša zemlja u međunarodnoj izolaciji. Kada tražite sankcije za njegovu porodicu, za njegovu ćerku, onda to već znači da ste nečovek, da budem sasvim jasna. A oni su tražili čak i za njegovu porodicu, neki od tih viđenih blokadera. Tako da su to sankcije za ljude koji nisu funkcioneri, već koji im iz bilo kog razloga smetaju", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da su to bila njihova dva glavna zahteva.

"Njihova dva osnovna zahteva i molbe prema evropskom parlamentu su - uvedite sankcije Republici Srbiji i međunarodnu izolaciju Republike Srbije, oduzmite novac od građana Republike Srbije koji dolaze iz evropskih fondova i taj novac preusmerite nama, našim nevladinim organizacijama i onim Šolakovim medijima kojima, valjda, ja ne znam, nije dosta i nikada nije dosta, pa neka im daju još malo", rekla je Brnabić.

