BOLESNO! BLOKADERI SLAVE SMRT KOMANDANTA ŽANDARMERIJE Naslađuju se tuđim bolom, pa vređaju mrtve najgroznijim rečima! (FOTO)

Postoji granica ispod koje niko ne bi smeo da padne, a koju su blokaderi probili. Pljuvati po mrtvom čoveku, likovati nad nečijom smrću i javno priželjkivati neistomišljenicimna smrt nije politički stav, to je moralno dno. To je ogoljeno lice blokaderske propagande

Jezivo je gledati kako se smrt koristi kao povod za naslađivanje, a uprovo to rade blokaderi na društvenim mrežma.

- Ovo je gnjida, Bojan Dikić, koji je crkao - navodi se u bolesnsoj blokaderskoj objavi.

Međutim da objava bude skandaloznija, blokaderi nastavljaju da šire najstrašniju propagandu, navodeći da "komandovao delom žandarmerije koji je jurio, tukao, i prebijao goloruki narod u Nišu", dok celokupna javnost dobro zna da upravo blokaderi sprovode najstrašnije nasilje uključujući i nad policijom.

Kakva je politika blokadera jasno govori da priželjkuju smrt i ostalim neistomišljenicima navodeći:

- Komandant "povukao nogu" , pa neka ide tako redom.

Živeo je za Srbiju, služio je sa čašću!

MUP Republike Srbije se na svom Instagram nalogu oprostio od potpukovnika Bojana Dikića, komandanta niškog odreda Žandaremrije koji je iznenada preminuo u četvrtak sledećom porukom:

„Sa dubokim poštovanjem opraštamo se od potpukovnika policije Bojana Dikića, komandanta Odreda Žandarmerije u Nišu. Živeo je za Srbiju. Služio je sa čašću. Uvek prvi u stroju“, napisano je na Instagram nalogu MUP Srbije.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direkcija policije izražavaju iskreno saučešće porodici Dikić, njegovim saborcima i prijateljima. Heroj ne umire, on ostaje u stroju. Neka ti je večna slava i hvala“.

Medicinska ekipa pokušavala da ga reanimira čak 45 minuta

Podsetimo, Bojan Dikić, nedavno imenovani komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je iznenada prošlog četvtka, neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu obišao kolegu koji je pokušao da sebi oduzme život.

Dikić je na novu dužnost stupio prošlog ponedeljka. Tog dana je prethodno prisustvovao sahrani oca jednog pripadnika Žandarmerije, a odmah nakon što je obavešten da je njegov kolega pokušao samoubistvo, bez oklevanja je otišao u bolnicu kako bi ga posetio i pružio podršku. Kako je Alo! ranije pisao, prema informacijama izvora upoznatih sa događajem, komandantu je pozlilo ubrzo nakon izlaska iz bolnice. Hitna pomoć je momentalno reagovala, ali se Dikić srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživeo je infarkt, a medicinska ekipa pokušavala je da ga reanimira čak 45 minuta tokom vožnje, ali, nažalost, uprkos naporima lekara, nije mu bilo spasa.

